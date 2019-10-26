Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür.

-Ne dışarıda gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir.

-Hizmet ve icraat noktasında herkesin yanında olduk bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi.

-Bugün biz de kongre üyeliğimizde 25. yılımızı doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz. Bu, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayali olan unvandır. Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verecek, her türlü katkıyı sunacağız.

-Sporda arzu ettiğimiz daha da önemlisi hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2 madalyayla dönmeyi başarı sayamayız. Daha iyisini yapabilecek potansiyele, kabiliyete sahip olduğumuzu biliyoruz. Artık önem ve öncelik vermemiz gereken şey okullardır. Kenan Evren Lisesi'nde inşallah vasıflı sporcularımızı yetiştireceğiz.

-Cumhuriyet tarihinin en büyük spor altyapısı ve sporcu yetiştirme faaliyetleri son 17 yılda gerçekleşmiştir.

-Sınırlarımızda tarihi yönde gelişmeler yaşanıyor. Güvenli bölge hedefimize büyük ölçüde ulaştık. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızla 4 bin kilometrekarelik alanı güvenli hale getirmiştik. Barış Pınarı Harekatı ile 4 bin 220 kilometrekarelik alanı kontrol altına alarak güvenli hale getirdik.150 saat içinde teröristler çekilmezse kontrolü ele alıp temizliği biz yapacağız. Koskoca ülkelerin terörist başıyla konuşması bizi üzüyor. Biz asla terör örgütüyle masaya oturmayız.

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