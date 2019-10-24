Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Gereğini yaptık, yapacağız"

Suriye ile 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak tacizlere sessiz kalamayız. Gereğini yaptık, yapacağız. Şu an Türkiye uluslararası bir mücadelenin içerisinde yedi dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz.

"Suriye’de güvenli bölge bugün gündemimize girmedi"

2015’te G20 zirvesinde dünya liderlerine güvenli bölge teklifini sunduk. Suriye’de güvenli bölge bugün gündemimize girmedi. Güvenli bölge Obama döneminde gündemimize girdi.

"AB'nin sonu bu samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğü yüzünden gelecek"

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Suriye’de uçuşa yasak bölge teklifi yapıyor. Biz bu teklifi Suriye’nin dört bir yanında yüzbinlerce masum insan, rejimin ve diğer güçlerin savaş uçaklarının bombardımanları altında can verirken gündeme getirmiştik. Oluk oluk kanın aktığı o günlerde kimse bu teklife dönüp bakmamıştı. Şimdi Türkiye, Suriye’yi terör örgütlerinden temizleyip asıl sahiplerinin dönüşüne hazır hale getirirken birden bu tür konular akla geliyor.

AB’nin sonu işte bu samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğü yüzünden gelecek. Avrupa’dan yükselen buram buram riyakârlık kokan sözlerin bizim nezdimizde zerre kadar kıymeti yoktur. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın… Vakti, saati gelince bu kapılar da açılır. Haydi bakalım yüzbinleri bir de siz ağırlayın. Bu iş nasıl oluyormuş sizleri de bir görelim. Paranız var, güçlüsünüz ama Yunanistan’a 100 kişi gidince denizden hemen bizi telefonla arıyorsunuz. Ya burada 4 milyon var 4 milyon. Buna sesiniz çıkmıyor.

"Tehditleri kaynağında ortadan kaldırma stratejisine geçtik"

Yıllardır gösterdiğimiz tüm çabalara rağmen Suriye krizi çözülmek bir yana DEAŞ adı altında bir örgütün de sahaya salınmasıyla iyice içinden çıkılmaz bir hale geldi. Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinin bir süre sonra ülkemizi hedef almaya başladıklarını da gördük. Bir yandan sınır bölgelerimizdeki şehirlerimiz taciz edildi, diğer yandan büyük şehirlerimizdeki PKK ve DEAŞ canlı bomba eylemleriyle canımızı yaktı.

Tabii bu saldırıların son 6 yılda ülkemizde ardı ardına patlak veren bir çok hadisenin bir parçası olduğunu da biliyorum. Karşımızdaki bu tablo üzerine terörle mücadelemizde ve bağlantılı olarak bölge politikalarımızda köklü bir değişim kararı aldık. Ülkemize yönelen tehditleri sınırlarımızda ve sınırlarımız içinde değil, doğrudan kaynağında ortadan kaldırma stratejisine geçtik. Irak’tan Suriye’ye kadar Türkiye’ye yönelik terör saldırılarının yaşandığı her yerde bu doğrultuda kritik adımlar attık.

"Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 795’i buldu"

Harekat bölgemizin üçte ikisine yakın bölümünü sadece 9 günde ele geçirdik. Şu ana kadar kontrol altına aldığımız bölge 4 bin 220 kilometrekareye ulaştı. Elbette bu kolay bir başarı olmadı. Teröristlerin sınır şehirlerimize attıkları havanlar ve füzeler sebebiyle 20 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. Suriye tarafında teröristlerle yapılan çatışmalarda 7 askerimizle birlikte, bizimle birlikte mücadeleye katılan Suriye Milli Ordusu’ndan 96 kardeşimiz de şehit oldu. Ayrıca 90 askerimiz ile 369 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz de yaralandı. Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 795’i buldu.

Ayrıntılar geliyor...