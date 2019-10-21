Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Programlarını iptal edenler büyük fırsatı kaçırmışlardır"

Daha önce katılacaklarını bildirdikleri halde Barış Pınarı Harekatını gerekçe göstererek programlarını iptal edenler aslında bu büyük fırsatı kaçırmışlardır. Türkiye’nin bölgeyi terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin, demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum ve terör örgütlerine de destek verdiklerini düşünüyorum. Ve bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok. Eğer karşıysan, işte platform burası. Gelirsin burada teröre karşı olduğunu bütün her şeyiyle, belgeleriyle ortaya koyarsın. Forumda, pek çok farklı fikir ve dünya görüşünden insan bir araya gelmişken bu tavır hiçbir demokratik değer ve etikle uyuşmuyor.

"İster istemez gündemde hep ülkemiz var"

Kavganın odağında hala bu coğrafya var. İster istemez gündemde hep ülkemiz var. Bize düşen görev; milletimizin Anadolu’daki bin yıllık varlığına ve gücüne uygun şekilde yeni hedefler, yeni vizyonlar ortaya koyarak yolumuza devam etmektir.

"Türkiye’nin hiçbir ülkenin topraklarında gözü yoktur"

Suriye ve Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşadığımız gelişmeler, yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun güncel birer örneğidir. Burada yanlış anlamalara mahal vermemek bakımından bir kez daha altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye’nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur, bu böyle biline. Böyle bir ithamı kendimize yapılmış en büyük hakaret sayarız. Biz sadece kendimizin ve ayrılmaz bir parçamız olarak gördüğümüz kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve geleceğini savunuyoruz. Geçmişinde ne sömürge, ne katliam, ne zulüm, yıkım ayıbı olmayan bir milletin başkaca bir gayesi olamaz. Herkes Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da, Afrika’da, Balkanlar’da başka niyetle at koşturuyor olabilir ama Türkiye sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır. Bu, bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin asla anlayamayacağı büyük bir erdem.

Biz hiçbir ayrım yapmadan zalime zalim, teröriste terörist, haksızlığa haksızlık, zulme zulüm demeye devam edeceğiz. Bunlara karşı verdiğimiz mücadeleyi de ödediğimiz bedelleri şeref madalyamız görerek sonuna kadar sürdüreceğiz.

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