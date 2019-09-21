Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı. İlginin artmasından memnunum. Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum.

-Dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı davet etmiştim. Çağrımıza müthiş bir talep oldu. Lider Araştırmacılar Programıyla ülkemize gelen üst düzey araştırmacılar, bilimsel çalışma yapacaklar ve inşallah gençlerimize örnek olacaklar. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

-Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlattığımızı ilan etmiştik. Müthiş bir taleple karşılaştık. Dünyanın en iyi üniversitelerinde araştırma merkezlerinde çalışan Türk ve yabancı akademisyenler bize başvurdu. Lider araştırmacılar programıyla ülkemize gelenler, zengin bir araştırma ortamında bilimsel bir çalışma yapacak, gençlere örnek olacak. 2023'e giden yolda yeni büyüme hikayemizi teknoloji ve yenilikçi anlayışımızla yazacağız.

-Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Yani bu ne demektir geçen yılı aşmış durumda. İnşallah bugünün bütünüyle ve yarın hedef artık 1 milyona ulaşmak.

-Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden 5 beden gömlekle yaşamamızı istediler.

-Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyor. Kandil'e siyasi destek olanlara sesleniyorum, katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok. Bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar. Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor, unutmayacak.

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