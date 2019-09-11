Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Tüm belediye başkanlarımıza aynı samimiyet ve hüsnüniyet ile yaklaşıyoruz.Siyaset olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz. Ama ülkemizin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok çok önemli görüyorum. Özellikle de terör örgütleriyle, hukuksuzlukla araya mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Milletimizin bizlerden istediği görüntünün bu olduğuna eminim. Milletimizin ve devletimizin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebileceğimize inanıyorum.

-Her birinizle şehirlerimizin sorunları ve yatırımları konusunda yakın iş birliği içinde olacağımıza inanıyorum. Parti ayrımı yapmaksızın büyükşehir belediyelerimizin durumlarını yakından biliyoruz. Sorunların tespiti ve çözüm yollarının bulunması bizim ortak sorumluluğumuz. 30 büyük şehrimiz başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın tespitleri doğrultusunda sorunların üstesinden gelebiliriz. Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir.

-Ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğunda toplumumuzun farklı kesimlerini aynı noktada buluşturmak için gayret gösterdik. Göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecektir. Bu toplantının demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını temenni ediyorum.

-Belediye başkanlarımızın tasarrufları, ekmekleri peşindeki insanların hayatlarını altüst edecek bir duruma dönüşmemelidir. Kapının önüne konan insanların ahı üzerinden ne siyaset ne hizmet bina edilemez.

Kaynak: TRT Haber