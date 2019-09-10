Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

ABD ile ticari, askeri ve ekonomik alanda güçlü ilişkiler içindeyiz. Aramızdaki yakın diyaloğu sayın Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum.

Türkiye ile ABD arasında 20 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır. Bunu 100 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklardır.

Ülkemizde yatırım yapılması için çağrımız sadece retorikten ibaret değildir. Bunun için güçlü gerekçelerimiz ve avantajlarımız var. İstanbul'dan sadece 4 saatlik uçuşla 60'tan fazla ülkeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye’nin değerlendirilmesi her iki ülkeye de imkanlar kazandıracaktır. Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız.

Son 17 yılda ülkemizin stratejik konumunu güçlendirecek birçok yatırım hamlesine imza attık.

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