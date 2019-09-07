Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Kültür ve sanat alanında ülkemizin hak ettiği yere gelmesini sağlamanın mücadelesi içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde ülkemizin en büyük kütüphanesini inşa ettik. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, şu anda kitap yerleştirme işlemleri süren bu kütüphaneyi resmen hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul’da da şehrin en büyük tarihi eserlerinden biri olan Rami Kışlası'nı kütüphaneye çeviriyoruz. Rami Kışlası’ndaki çalışmalar bittiğinde burası sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli kütüphaneleri arasında yerini alacaktır.

Ekimin 21-22'sinde Japonya'da İmparatorun devir teslimi ile alakalı resmi törene inşallah katılacağız.

Kaynak: TRT Haber