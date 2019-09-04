Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta AK Parti İl Teşkilatı programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

31 Mart seçimlerinde Sivas kardeşlik, huzur, hizmet dedi. Bu başarınızdan ötürü teşkilat mensuplarımızın her birini tebrik ediyorum. Şimdi dönem azmiyle, emeğiyle her zaman bizim yanımızda duran Sivaslı kardeşlerimize hizmet dönemidir. Teşkilatlarımızın gece gündüz çalışmasını istiyorum.

Milletlerin tarihlerinde bazı kader anları vardır. 26 Ağustos'ta 948. yılını kutladığımız, 566. yılını idrak ettiğimiz İstanbul'un Fethi, 109. yılını kutladığımız Çanakkale Zaferi'miz bu anlardandır.

Cumhuriyetimizin temelleri de yine burada, Sivas'ta atılmıştır. Alınan kararlar etkisini bugün de hissettirmektedir. Tıpkı Sivas Kongresi'nde olduğu gibi bugün biz de manda ve himaye kabul edilemez diyoruz. Bugün kongrenin 100. yılını kutladık.

Doğu Akdeniz'de iki sondaj, iki de sismik araştırma gemimiz var. Ama birileri diyor ki 'Doğu Akdeniz'de ABD var, Fransa var, ama Türkiye yok' diyor. Bunlar ne yazık ki hala bayrağımızı tanıyamadılar. Ay yıldızlı bayrağımızı tanıyamıyor, diyor ki 'Türkiye orada yok' yazıklar olsun. Ama sana da bunu tanıtacağız, er ya da geç tanıtacağız.

Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz. Sivas'tan ve Sivas Kongresi'nden aldığımız cesaretle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizi böldürmeyeceğiz, bayrağımızı gönderden indirmeyeceğiz. Kardeşliğimizin zayıflatılmasına asla izin vermeyeceğiz, bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz.

Sivas Kongresi'nde alınan kararların her birimizin, özellikle de gençlerimizin idrak etmesi çok önem taşıyor. Millet olarak hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesinde olmadık. Cumhuriyetimizi uzun ve çetin mücadeleler sonucunda kurduk. Başbakanlarımızı, bakanlarımızı darağacına gönderme pahasına irademize sahip çıktık. Daima ümit var oldu. Biz içimizdeki bedbahtlara, bu modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız.

18 yıl önce AK Parti'yi kurarken de yine pek çok saldırıya, sabotaja maruz kaldık. Ama yılmadık, şantajlara boyun eğmedik. İnşallah gelecek ramazana kadar Yüksek Hızlı Treni de Sivasımıza getireceğiz.

Şu anda S-400'lerimizi de aldık, ikinci etabı da geliyor. Bir taraftan da elemanlar orada yetişmeye devam ediyor. Bu savunma sistemimize bambaşka bir güç katıyor.

Biz kadro olarak birbirimize kenetlenirsek önümüze kimse set çekemez, fitne tohumları asla boy veremez. Zaman zaman şehirlerimizi dolaşan şu an fitne tüccarları var. Ben inanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına pirim vermeyecektir. AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur, bunların hepsi projedir.

'Ben ben ben' diyenler var mı, var. Bizde 'ben' yok 'biz' var. Ben karşımda Yunus'un yoldaşlarını görüyorum. Kibir, haset, iç kavga ve dedikodunun bizim siyasetimizde yeri yoktur. Hele hele bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak kesinlikle söz konusu değildir. Şimdiye kadar hep milletimizle beraber yürüdük.

Kaynak: TRT Haber