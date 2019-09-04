Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Milli mücadelenin işaret fişeği Sivas’ta atıldı, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları yapıldı. Sivas Cumhuriyetin ilk merkezidir. Sivas’taki heyecanı ve kararlılığı asla kaybetmedik. Sivas vatan sathında önemli bir şehir olarak ortaya çıkmıştır. Sivas o dönem sadece jeopolitik konumuyla değil, Sivaslıların sağlam duruşuyla da en emin belde olarak görüldü.Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik ve beraberlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir.

-Sivas’ta Cumhuriyetimize ve demokrasimize giden yolun taşları burada taşındı.Sivas Kongresi bağımsızlık manifestomuzdur. Bir asır sonra tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. 100. yılda bir kez daha haykırıyoruz. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. İstikbalimize uzanan elleri kırdık, yine kırarız.

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