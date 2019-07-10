Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İşçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum"

Bolu Belediyesi’nde, genel başkanlarının 'hiç kimse dışarıya atılmayacak' dediği halde, Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum ve bu akşam başka sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum. Bir kapı kapanır, binlerce kapı açılır. Hukuk yoluyla haklarımızı sonuna kadar savunacağız. İnşallah Hak-İş sendikası, konfederasyon olarak bu işin arkasındadır, bizler de yanındayız.

"IMF’yi tavsiye edenler var, bizim için o kapı kapanmıştır"

Büyük laflarla, yalanlarla, sloganlarla, boş vaatlerle milletimizi kandırmaya çalışmadık. Milli gelirimizi 3 kattan fazla artırdık. Zenginliğin tabanını genişlettik. Ülkemizi dünyanın 13. ekonomisi haline getirdik. İş dünyamızla birlikte 2,5 milyon yeni istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizliği yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum. Göreve geldiğimizde IMF’ye 23,5 milyar odlar borcumuz vardı, borcu sıfırladık. Bizim için IMF söz konusu değildir. Şimdi bize IMF’yi tavsiye edenler var, bizim için o kapı kapanmıştır.

"Bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi"

Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun.

"Özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz doğru değil"

Merkez Bankası Başkanlığı’nda yaptığımız görev değişikliğinin özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz doğru değil. Davul birinde tokmak başkasında. Bedelini kim ödeyecek siyaset ödeyecek, mutluluğunu kim yaşayacak bankadaki yaşayacak. Yok böyle bir şey! Verilen her türlü bu noktadaki istişare neticesindeki karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini de almıştır. Böylece faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında, bu konuda verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabii tutulmasının gerektiğine inandık, böyle bir adım attık.

"Kararlıyız, bu işi bitireceğiz"

Faiz politikamızın nasıl, hangi türde şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz. Çünkü faiz, enflasyonun da anasıdır. Biz faizi yüzde 63’ten alıp yüzde 4,6’ya indirdiğimiz zaman, yüzde 30 olan enflasyon yüzde 7 küsüre inmiştir. Bunu gören batı süratle bize Gezi olaylarıyla müdahale etmiştir. Gezi olaylarıyla birlikte de hatırlayın faiz birden yükselmeye başlamış, çift haneli rakamlara çıkmış, enflasyon da onunla birlikte çift haneli rakamlara çıkmıştır. Tekrar bunu tek haneli rakamlara indirmek durumundayız. Bunu başaracağız, bunun başka çıkışı, izahı yoktur. Türkiye’deki bazı faizciler bundan rahatsız olabilirler. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Kararlıyız, bu işi bitireceğiz.

"Merkez Bankası, ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir"

Yeni yönetim sisteminde Merkez Bankası Başkanını atama görevi, ülkenin diğer politikalarıyla birlikte ekonomi politikasından da sorumlu olan Cumhurbaşkanına bırakılmıştır. Eğer ekonomi politikalarında Merkez Bankası kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilmiş olsaydı, böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı. Ama orada bir tıkanıklık var, bunun bedelini tüm ülke, tüm millet hep birlikte ödüyoruz. Göz göre göre ülkemizin sırtına böyle bir yükün binmesine razı göstermek Cumhurbaşkanı olarak bizim görevimizi ihmal etmemiz anlamına gelirdi. Bunun için gereken istişareleri yaptık, kararımızı aldık ve uyguladık. İnşallah bundan sonra Merkez Bankası, ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir.

"Yönetim reformunu baltalama peşinde koşanlara fırsat vermeyeceğiz"

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en önemli yönetim reformunu baltalama peşinde olanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın güçlü yönlerini destekleyecek, zafiyet ortaya çıkan yönlerini de süratle değiştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu değerlendirmeyi başlattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni daha ileriye nasıl taşırız, eksiklerini aksaklıklarını nasıl düzeltiriz, onun yollarını arıyoruz.

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