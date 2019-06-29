Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun yük paylaşması gerektiğini ifade ettik.

- Uluslararası toplantılarda verilen sözler tutulmadan Türkiye ilave adım atmayacak.

- İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler temel insanlık sınavından maalesef geçemedi.

- FETÖ kimi batılı devletlerde himaye ediliyor. Terör akrep gibi eninde sonunda kendini besleyeni sokacaktır. Terör tüm insanlığın, insani değerlerin düşmanıdır. Bunun için tüm devletlerin teröre 'terör' deme erdemini artık göstermesi gerekiyor. Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır.

- Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir. Yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur. Çünkü suçun işlendiği yer İstanbul'dur. İstanbul'da yargılanması gerekir.

- Muhammed Mursi’nin şehadeti tüm yönleriyle araştırılmalıdır. Mursi, şüpheli bir şekilde duruşma salonunda vefat etmiştir. Darbecilerin açıklamaları vicdanları tatmin etmekten uzaktır. Eğer bu tür olaylar yapanın yanında kar kalırsa şunu bilelim ki; dünyanın geleceği, dünya demokrasileri, siyaseti açısından da tehlikelidir. Birçok batılı ülke ve insan hakları kuruluşu, Mısır’da verilen idam cezaları konusunda adeta üç maymunu oynuyor. Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor. Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi'nin şaibelerle dolu vefatının gündemden düşürülmesine izin verilmemelidir.

- Özgürlük ve güvenlik dengesi korunarak, iletişim teknolojilerini daha güvenli hale getirecek düzenlemeler şarttır.

ABD ile S-400 gerilimi

Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti. Yaptırım olmayacağını Sayın Trump’tan dinlemiş olduk. Atacağımız bu adımlarda Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi yoktur, bunu da herkesin bilmesi lazım.

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