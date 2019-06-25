Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminin de şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayrı resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır.

Bilindiği gibi 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak hem birleştirme tutanaklarında hem de sandık kurullarında sonucu etkileyecek ölçüde sorunlar tespit edilmişti. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu, büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar vermişti. Tabii bu seçimlerde gerek belediye meclisinde Büyükşehirin kahir ekseriyetle partimiz seçimi kazanmıştı. Bunun ardından yapılan komisyon seçimlerini yine tamamıyla AK Parti almıştı. Başkanvekilliklerinde arkadaşlarımız görevlere gelmişti. Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukuki bir süreçtir. Elbette biz Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın seçimi kazanmasını istedik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum.

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