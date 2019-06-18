Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Batı dünyasını ve tüm insanlığı esefle kınıyorum"

Esaretten şehadete yürüyen, Mısır halkının seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki aynı tarihte içeri alındı ve aynı tarihte maalesef 6 yıl sonra cezaevinde, mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Mısır halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Demokratik bir seçimle iş başına gelen merhum Mursi’nin darbeyle indirilmesini, hapiste tek oda hücrede eziyet çektirilmesini ve nihayet hayatını kaybetmesini seyreden batı dünyasını ve tüm insanlığı esefle kınıyorum.

"Bize Mursi’yi hatırlatanlarla mı biz şimdi yarışıyoruz? Evet"

Darbeyle devrildiğinde bize Mursi’nin sonunu hatırlatanların bugün aynı çirkinliği sergiliyor olmaları önümüzdeki kirli zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü işaret ediyor. Bize Mursi’yi hatırlatanlarla mı biz şimdi yarışıyoruz? Evet… Şu anda unutmayın, Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. Onun için şu 5 gün çok önemli. Durmak yok, yola devam. Çok koşacağız, çok çalışacağız ve Pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız.

"Seçimin yenilenmesi kararı siyasi değil, hukukidir"

'Çaldılar' dedik rahatsız olmuşlar. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum, çaldılar kelimesi hukuki değildir ama siyasidir. Burada hem usulsüzlük var hem yolsuzluk var.

Ben mazbatamı aldım diyor. Sen mazbatanı YSK’dan değil, İl Seçim Kurulu’ndan aldın. Daha bu işleri bilmiyorsun, öğreneceksin. Biz Nasreddin Hoca gibi damdan düştük, bunların hepsini biliriz. Bu nedenle YSK’ya başvurumuzu yaptık, YSK seçimin yenilenmesine karar verdi, seçimin yenilenmesi kararı siyasi değil, hukukidir. Bay Kemal YSK’ya önce methiyeler düzdü, sonra çete dedi, bizim edebimizde böyle bir şey yok.

"Seçimden sonra bunun hesabını vereceksin"

Ben Ordu Valisi’ne ‘basitleşme dedim’ dedi. Yahu bütün görsel medyada var, dedin, kaydı var. Seçimden sonra bunun hesabını vereceksin. Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsizler dedirtiriz. Utanmıyor musun?

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