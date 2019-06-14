Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir"

Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi bir şekilde yaptılar. Ve her iki taraf da burada gerek bu buluşmanın veya bu tartışmanın moderatörünü belirlemede her iki görevli arkadaşlar müşterek bir çalışma yaparak ismi belirlediler.

İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum.

"Rejim saldırıları devam ettirecek olursa gereğini yaparız"

Yaralılarımız oldu, şehidimiz de oldu. Bunu karşı tarafa çok ağır ödettik. Ancak rejim yani burada eğer burada bizim gözlem kulelerine bazı saldırılar vesaireler bunları devam ettirecek olursa, bu yanlışa hala inatla devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Gereğini de yaparız. Çünkü biz burada barışın egemen olmasını istiyoruz. Biz burada ölümlerin durmasını istiyoruz. Ama varil bombalarıyla, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırılarında devam etmesi hiçbir zaman affedilemez. Ve buna da sessiz kalamayız.

"Kuzey Kıbrıs'ta ne kadar asker bulunması gerekiyorsa o kadar askeri bulundururuz"

Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir. Orada ne kadar asker bulunması gerekiyorsa orada o kadar askeri bulundururuz, bunun için de birilerinden izin almak diye bir mecburiyetimiz yoktur, bunun da bilinmesi gerekir.

"Valimiz seçim sonrası işin takipçisi olacaktır"

Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir değil. Bu işin arda bırakılır bir yanı yok, valimiz seçim sonrası işin takipçisi olacaktır. Kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak.

Ayrıntılar geliyor...