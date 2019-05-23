Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İstihdam konusu çözümün ilk başlaması gereken noktasıdır"

Dünya nüfusunun hızla arttığı bir süreçte istihdam meselesi giderek daha karmaşık bir hal alıyor. İnsan gücünün yerini makine ve yazılımın aldığı bir dönemde istihdam konusunu yeniden tasarlamak gerekiyor. İstihdam konusu çözümün ilk başlaması gereken noktasıdır.

"Hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz"

Küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz, dimdik ayakta durmayı başardık. Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz.

"Dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız"

Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir. Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bunu, çalışma hayatımızın tüm taraflarıyla birlikte başaracağız.

Kaynak: TRT Haber/AA