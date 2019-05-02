Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ne kadar zengin olursa olsun ayakta kalamaz. Ailede çözülme olursa, millet olarak varlığımızın tehlikeye girmesi kaçınılmazdır. Nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız.

Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Yıllarca bu ülkede kısırlaştırma adına her şey yaptılar. Doğum kontrol ile nüfusumuz azaltıldı. Bu gidişi doğru bulmuyorum. Gittiğim nikahlarda en az 3 çocuk diyorum. Nitelikli aileler olarak nitelikli nesiller yetiştirirsek bu milletin önünde kimse duramaz.

Evlilik öncesi eğitim projesi hazırladık. 201’ten bu yana evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuku konularında eğitimler verdik.

Aile kurumumuzu korumak, aile değerlerimizi sonraki nesillere aktarmak için gerek kültürel gerekse maddi altyapıya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak ebeveynler olarak biz de aktif olarak yer almalıyız.

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