Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Aldığımız tüm kararların ortak vicdanın ürünü olması için gayret gösterdik. Ülkemizin ve şehirlerimizin sorunlarını tartıştık, birlikte çözüm yolları geliştirdik.

Sizlerin azmi ve çalışkanlığı ile önümüzdeki engelleri birer birer aşarak hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Sizlerin azmi ve çalışkanlığı ile önümüzdeki engelleri birer birer aşarak hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Sizler yatırımlarınıza devam ettiğiniz sürece, bu milletin önünde kimse duramaz.

Ülkemize 201 milyar dolarlık uluslararası yatırım getirme başarısını birlikte başardık. Milli gelirimizi 3 kattan daha fazla artırdık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, bunun farkındayız. IMF’ye borcu biz sıfırladık. Bazı sirk cambazları psikolojik olumsuz hava oluşturma gayreti içinde.

Patatesin, soğanın nasıl çürütüldüğünü hep birlikte gördük. Ne mesajlar verilmek istediğini de hep birlikte milli mesele olarak görmeliyiz. Bize bedel ödetmeye çalışıyorlar. Türkiye’yi kur, faiz, enflasyon sarmalı üzerinden hapsetmek isteyenlere karşı bu mücadeleyi birlikte kazanacağız.

Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı'na alternatif göstererek fitne peşine düştüler. Terör örgütleriyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar.

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