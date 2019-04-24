Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“31 milyon belge ve 275 bin defter tasnif edilmiştir”

Yeni yönetim sisteminde Devlet Arşivlerini Cumhurbaşkanlığına bağladık. Bu durum kamunun belge yönetimi ile arşiv birikimine verdiği önemden kaynaklanıyor.

Hep yanarım Süleymaniye’deki arşivlerin haline. Bizi yeni yerin yapımına o itmiştir özellikle. Osmanlı dünyada en iyi kayıt tutan ve muhafaza eden devletlerin başında gelir. Osmanlı arşivinde yürütülen çalışmalarla 31 milyon belge ve 275 bin defter tasnif edilmiştir. Belgelerin restorasyonu konusunda çok önemli adımlar attık. Bu konu artık bir uzmanlık alanı haline geldi. Rami Kışlası’nda da kütüphane ve bu tür birimleri kuracağız.

“Arşivciliğimizin önünde artık yeni bir dönem açmış bulunuyoruz”

Devlet Arşivleri Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı’na bağlayarak belirsizlikleri ortadan kaldırdık. Arşivciliğimizin önünde artık yeni bir dönem açmış bulunuyoruz. Milletimizin geçmişiyle bağlarını koparmak için fevkalade yanlış bir politika yürütülmüştür, kısır bir anlayış türetilmiştir. Yeni nesillerimizin kafasında sanki milletimizin tarihi 1919’dan başlıyor fikri nakşedilmeye çalışıldı.

“Osmanlı arşivi 40’tan fazla ülkenin geçmişini barındırıyor”

Arşivcilik açısından baktığımızda dahi karşımızda eşsiz bir hazine durduğunu görüyoruz. Osmanlı arşivi öyle bir hazine ki sadece ülkemizin değil, 40’tan fazla ülkenin geçmişini içinde barındırıyor. Bölgemizdeki kimi ülkeler ve örgütler haydutlukla, hileyle demografiyi değiştiriyor ve hukuki kılıflar uydurmaya çalışıyor. Bizim arşivimizdeki kayıtlar bu bölgenin gerçek sahiplerini ortaya koyuyor.

“Osmanlı Türkçesini bilmek elzemdir”

Ortaöğretimden başlayarak Osmanlı Türkçesini yaygınlaştırmamız, tarihimizle bağımızı güçlendirmek bakımından önemli. Osmanlı Türkçesini bilmek elzemdir. Cumhuriyet dönemi devlet adamlarının önemli bölümü notlarını Osmanlı Türkçesi ile tutmuştur.

Bir insanın şahdamarı kesildiğinde durumu ne ise arşivleri olmayan devletin durumu da öyledir.

“4 milyon insanın ölümünün sorumlusu ne Türkler, ne de Müslümanlardır”

Son asırlarda insanlığın yaşadığı büyük kıyımların ve acıların, sorumlusu veya kışkırtıcısı, bugün insan hakları ve özgürlükler havarisi maskesi takanlardır. Bu vahşetlerin, katliamların, soykırımların ve işkencelerin hiçbirisinde bizim dahlimiz bulunmadığı gibi çoğu defa mağduru olduk. Haçlı Seferlerinde, o dönemin dünyasında çok büyük bir rakamı ifade eden 4 milyon insanın ölümünün sorumlusu ne Türkler, ne de Müslümanlardır. Sömürgecilik yoluyla ekonomik refah tesis etmek için dünyanın dört bir yanında 50 milyon insanın vahşice katledilmesinin sorumlusu da Türkler veya Müslümanlar değildir.

“Kimsenin başını kaldıracak yüzü kalmaz”

Daha 25 sene önce 800 bin öldürüldüğü Ruanda’daki soykırımda kimlerin dahlinin bulunduğu aşikardır. Geçtiğimiz yıllarda, Bosna’da, Karabağ’da, Arakan’da toplamda milyonlarca masum insanı vahşice katledenlere kimlerin seyirci kaldığını, kimlerin örtülü destek verdiğini de gayet iyi biliyoruz.

Millet olarak bizim yaşadığımız acıların listesini çıkartmaya kalksak, herhalde kimsenin başını kaldıracak yüzü kalmaz.

Sadece 1912 yılından 1919 yılına kadar, Balkanlarda 2 milyon, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da 2 milyona yakın sivil kardeşimiz, sırf Türk ve Müslüman oldukları için katledilmişlerdir.

Bugün de Irak’ta, Suriye’de, Afrika’nın çeşitli yerlerinde ölen milyonlarca sivilin gerçek katilinin kimler olduğunu herhalde söylemeye gerek yoktur.

Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye’ye insan hakları dersi vermeye çalışanların geçmişi kanlı.

Ayrıntılar geliyor...