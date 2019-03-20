Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Siyaset özünde rekabettir, hizmet yarışıdır ama yalan değildir"

Sandıkta verilen görevin hakkını ter dökerek, koşarak yerine getirmeye çalıştık. Gece gündüz demeden mücadele ettik. Siyaset özünde rekabettir, hizmet yarışıdır ama yalan değildir. Yalandan daha büyük bir felaket yoktur. Hatay’da 6 baraj yaptığımızı söylüyorum ama Kılıçdaroğlu baraj yok diyor. Eline diline dursun, senin kılavuzun karga.

"En güçlü 10 devletten biri olma gayretindeyiz"

Bizim siyasetimiz kavga değil, birlik ve aşk siyasetidir. Bu bir aşk hikayesidir. Bizim siyasetimiz baskı değil, özgürlük, gönülleri kazanma siyasetidir. Gönüle giren her şey göze de hoş gelir. Seçim önce kalplerde kazanılır. Biz gönül yapmanın, kazanmanın derdindeyiz. Ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturup en güçlü 10 devletten biri olma gayretindeyiz.

"Ankaralılar kardeşliğinden taviz vermedi"

Dünyada bu kadar kısa süre içerisinde bizim kadar ağır saldırılara maruz kalıp ayakta durabilecek bir başka ülke olmamıştır. Bu milletin en önemli özelliği, yaşadığı onca badireye rağmen her seferinde küllerinden yeniden doğmayı başarmasıdır. Ankara tüm saldırıların üstesinden gelerek daha iyiye doğru yol aldı, Ankaralılar kardeşliğinden taviz vermedi.

"Sandıklara sahip çıkmalıyız"

On binlerce kilometre öteden milletimizi tehdide yeltenen müstevlilere hak ettikleri cevabı vermek için sandıklara sahip çıkmalıyız. Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. İstiyoruz ki Ankara emin ellerde 'devam' desin.

"Bu ittifakta herkes var ama sadece millet yok"

Bu ittifak zahirde iki partiden teşekkül ediyor ancak ittifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler, marjinaller çıkıyor, Taksim'de ezanı ıslıklayan edepsizler çıkıyor. İttifakı deştikçe içinden Pensilvanya'nın ve Kandil'in uzantıları çıkıyor. İttifakın önünü arkasını araştırdıkça ortaya, çıkar ağları, menfaat şebekeleri çıkıyor. İttifaka dikkatli şekilde bakınca ortaya bölücü örgütün uzantılarıyla yapılmış kirli, kanlı pazarlıklar çıkıyor. Bu ittifakta herkes var ama sadece millet yok.

"Ankara’da çevirdiğiniz dolapları bu milletin gözünden kaçıramazsınız"

Millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü. Artık olanı olmamış sayamazsınız, hakikati hakaretle örtemezsiniz, gerçeği yalanla kapatamazsınız, güneşi balçıkla sıvayamazsınız, kirli iş birliklerinizi, kanlı pazarlıklarınızı artık saklayamazsınız. Ankara’da çevirdiğiniz dolapları bu milletin gözünden kaçıramazsınız. Artık CHP’nin Ankara Büyükşehir adayının sahte senet cambazı olduğunu Ankaralı öğrendi. Matruşka ittifakının Ankara Adayı’nın ne olduğu çarşaf çarşaf ortaya dökülüyor. Benim milletim bu ittifaka ve ortaklarına derslerini sandıkta verecektir. Ne bu ittifaktan ne de defolu adayından Ankara’ya fayda gelir.

"Özhaseki Ankara’yı 21. yüzyıl şehri yapmak için geliyor"

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kalbidir, 15 Temmuz destanının karargahıdır. Biz de en tecrübeli arkadaşımızı aday olarak gösterdik. Mehmet Özhaseki kardeşim Ankara’ya heybesi projelerle dolu olarak geliyor. 2023’e Ankara’yı hazırlamamız gerekiyor. Özhaseki Ankara’yı 21. yüzyıl şehri yapmak için geliyor.

Ankapark müjdesi

31 Mart akşamına kadar Ankapark ücretsiz olacak

Kaynak: TRT Haber