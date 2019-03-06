Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Tarım Kredi Kooperatifleri, tanzim satış uygulamasının ana tedarikçisidir.

Hükümet olarak çiftçilerimizi desteklemek için her türlü çabayı gösterdik gösteriyoruz. Mart ayında da çiftçilerimize müjde veriyoruz. Mart ayı içerisinde çiftçilerimize toplam 3 milyar 716 milyon TL destekleme ödemesi yapacağız. Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız. Hiç kimsenin ne üreticimizin emeğine ne de tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz.

Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz.

Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz.

Hayvancılıkta yerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. İşe yem ve gübre ürtetimini artırmakla başlamamız gerekiyor. Türkiye ithalatçı değil, ihracatçı olmalıdır.

Geçtiğimiz yılda ülkemizi 3,5 kat büyüttük. Türkiye büyüdükçe bundan çiftçilerimiz de üreticilerimiz de payına düşen nasibi alacaktır. Ülke ve millet olarak ne zaman hedeflerimize yaklaşsak, karşımıza engeller çıkarılıyor. Kim nasıl hizmet verdi? Bunu siyaset gözlüğünden çıkarak bunu sağduyuyla değerlendirmenizi istiyorum.

AK Parti gibi orman varlığını artırmış bir partiye ağır suçlamayla, ağaç kesiğimiz bahanesiyle gezi oyununu yaptılar. Bölücü terör örgütünün çukur eylemleriyle ülkemizin Güneydoğu Anadolu’su mahvedildi. Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk. Devletin gönderdiği parayı Kandil’e gönderenlerle yola devam edecek halimiz yoktu. Kayyumlar vasıtasıyla şimdi bölgede konutlar bitiyor, sahiplerine teslim ediliyor.

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