Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar:

Bu seçimlerde de Rize’den rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız? Türkiye’de bir numara olacak mıyız? Siz isterseniz yaparsınız. Ben size inanıyorum. Sizleri sadece Allah için seviyorum. Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor. Kim onlar? Malum. Rizeli bunlara fırsat verir mi? Rize, 31 Mart’ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz?

Cumhur İttifakı’nın karşısına bir yanına FETÖ’yü, bir yanına PKK’yı alıp, önüne de birkaç parti katanlara 31 Mart’ta derslerini veriyor muyuz? İşte benim Rize’m budur.

Şimdi ben Doğu Karadeniz’den, Rize’den tüm Türkyie’ye sesleniyorum. Kardeşlerim, Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok, bizde Doğu Anadolu var, Güneydoğu Anadolu var, Karadeniz var, Akdeniz var, Orta Anadolu var, Ege var, Marmara var. 780 bin kilometrekareyle Türkiye var. Şimdi bunlara gönül verenlere sesleniyorum. Bay Kemal, sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İyi Parti siz kimlerle kol kola olduğunuzu görüyor musunuz? Saadet Partisi, sen kimlerle kol kolasın? Rahmetli Erbakan hocamız kalksa acaba bunlara ne derdi? Ne hallere düştük ne hallere. Şu hale bak. Durmadan yatıyorlar, kalkıyorlar Atatürk’ün partisi. Ya hu Atatürk’ün partisinin bunlarla ne işi var. Şu CHP’ye 31 Mart’ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?

Ne diyor ‘bizim arkamızda PKK var’ diyor. ‘Bizim arkamızda YPG var’ diyor. Hanımefendi, bizim arkamızda da halk var, hak var. Bizim yolumuz bu. Onlar da İmralı’daki teröristbaşına sırtını dayıyor. İşte bunlara 31 Mart’ta gerek batıda gerek doğu-güneydoğuda her yerde gereken dersi inşallah vereceğiz.

Biz Rize’yi sadece derin bir aşkla sevmekle kalmadık. Aynı zamanda şehrimizi yatırımlarla, hizmetlerle, eserlerle donattık. Son 17 yılda Rize’ye 18 katrilyon yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin böyle bir derdi var mıydı? Eğitimde bin 800 adet yeni derslik inşa ettik. Bugün 20 bin yükseköğrenim öğrencisiyle bin 72 öğretim üyesiyle bölgenin parlayan yıldızı haline gelen üniversitemizi memleketimizle buluşturduk.

Yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 526 kişi kapasiteli yurt binaları açtık ve şimdi de Güneysu Deresinde öğretim üyeleri için yerel mimariyle lojman yapıyoruz. Bu yıl Ardeşen’de 300 kişi kapasiteli, birkaç yıla kadar merkezde, Çayeli’nde, Fındıklı’da, Güneysu’da, Pazar’da toplamda 2 bin 750 kişi kapasiteli 5 adet yurt binası daha yapacağız.

Rize’ye yüzme havuzları, sporcu fabrikası, gençlik merkezi, spor salonu, Çayeli ve Güneysu’ya gençlik merkezi, ilçelerimize futbol sahaları inşa ettik. Ardeşen, Pazar ve Fındıklı gençlik merkezlerimizin, Rize su sporları tesisimizin, Çamlıhemşin, İkizdere ve Kalkandere spor salonlarımızın, Pazar yarı olimpik yüzme havuzunun yapımları devam ediyor.

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 689 milyon liralık kaynak aktardık. Sağlıkta 10’u hastane olmak üzere toplam 28 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlar arasında 400 yataklı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle 250 yataklı Rize Devlet Hastanesi de var. Ayrıca eğer taliplisini bulabilirsek Rize’ye inşallah bir de şehir hastanesini inşallah inşa edeceğiz. Rize’ye kazandıracağımız 12 sağlık tesisinin plan, proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Bu 800 yataklı şehir hastanesi konusunda ön hazırlıklar tamam. Bütün mesele şimdi o ihaleye girecek müşteriyi bulmakta. İnşallah o bulunduğu anda bismillah diyeceğiz. Çayeli’ne de 50 yataklı devlet hastanesi yapacağız.

Rize’de 2 bin 708 konut projesini hayata geçirdik.

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