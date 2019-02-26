Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da halka hitap ediyor. https://t.co/NlVjzPDKUG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. "Hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneğini defalarca gördük, yaşadık, tecrübe ettik." dedi.

"Bizdeki kimi siyasi partiler, hükümetin yaptığı her işe, attığı her adıma kaşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eş değer görüyorlar. Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı daha yıkıcı, daha uzlaşmaz davranıyorlar.

31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar. İnşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek, ben buna inanıyorum.

21'inci yüzyıl Türkiye'sine böyle beceriksiz, darbe seven, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart, burada da yeni bir başlangıç olacak. 31 Mart muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır.

31 Mart, Türkiye'deki yatırım, hizmet düşmanı muhalefet anlayışıyla da hesaplaşma günüdür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yöneticiler değişse de CHP'nin antidemokratik darbe sever karakteri hep yerinde kalıyor. CHP günden güne daha çok savruluyor." dedi.

"AB samimi değil"

Mısır'daki AB-Arap Birliği Zirvesine ilişkin Erdoğan, "AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz?" diye konuştu.

Kaynak: AA