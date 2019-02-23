Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Önümüzdeki yıl Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Maraş’ın istiklali demek Türkiye’nin istiklali demektir. Kahramanmaraş 31 Mart’ta da yine milli iradeden yana olacaktır.

Biz Kahramanmaraş’ı gönülden sevmekle kalmadık, aynı zamanda bu kadim şehri tarihinin en güzel hizmetleriyle buluşturduk. Kahramanmaraş’a bugüne kadar 30 katrilyon yatırım yaptık. Birkaç yıl içinde Kahramanmaraş’ta 1902 kişi kapasiteli yurt binalarını açıyoruz. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesini kurduk. Bir milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor. Millet Bahçelerimizin proje çalışmaları devam ediyor. 13’ü hastanelerden oluşan toplam 86 tesisi Kahramanmaraş’a kazandırdık.

Kahramanmaraş’ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Kahramanmaraş’taki mevcut Havalimanı’nın yolcu kapasitesi yıllık 40 bindi. Havalimanımızın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 334 bine ulaştı. Yaklaşık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik.

Maraşlı iş adamlarımıza, girişimcilerimize toplamda yaklaşık 3 katrilyon lira yatırım teşviki verdik. Maraş’a Islah Organize Sanayi Bölgesi oluşturarak, imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz.

Elimizdeki imkanları tüm mazlum ve mağdurlarla paylaşan ve bundan şeref duyan bir milletiz. Avrupa huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye’nin fedakarlığı sayesindedir. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerini özlüyor, vatanlarına dönmek istiyor. 311 bin Suriyeli kardeşimiz terörden temizlenen bölgelere döndü. Gelin İdlib’i tamamen güvenli hale getirelim, Münbiç’i sahiplerine teslim edelim diyoruz.

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