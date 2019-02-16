Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Edirne öyle bir şehirdir ki ona dikkatle, ibretle bakanlar, milletimizin tarihi serüvenini adeta bir kitap gibi bu şehirden okuyabilir. Edirne’ye bakanlar, Edirne’den bütün Türkiye’yi, Balkanlar’ı görebilir. Edirne’ye bakanlar, medeniyetimizin yükseldiği, üç kıtaya yayılan bütün bir coğrafyayı kavrayabilir. Bu şehrin havasını soluyanlar, milletimizin derin hissiyatını, derin hissiyatını, engin irfanını en berrak şekliyle idrak edebilir. Fatih Sultan Mehmet işte böyle bir şehirde dünyaya geldi. Fakat çok çalışarak Edirne’yi ve ilçelerini Fatih Sultan Mehmet’e layık olanların artık yönetmesi lazım. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız?

İstanbul’u fetheden o güzel kumandan ve o güzel ordu, o kutlu yürüyüşü buradan başlattı. Onun için Edirne başka. Türbeleriyle, şehitlikleriyle, köprüleriyle, minareleriyle, bu milletin şanlı tarihine ayna tutan Edirne, bu milletin göz bebeği, iftihar tablosudur. Edirne, Meriç’in ve Tunca’nın suladığı topraklarla bolluktur, berekettir.

Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya, Edirne Destanı’nda şöyle diyor: “Selimiye derler, Edirne derler, tatlı bir gariplik duygusu gelir. Minarelerden en tatlı ezanlar, dallardan güvercin, ‘hu hu’su gelir. Şu Selimiye’dir, şu Muradiye… Çinilerden sümbül kokusu gelir. Şurada abdest alır Hüdavendigar, yerden suyu, gökten havlusu gelir. Dünyanın en güzel minareleri ve kubbelerin en ulusu gelir. Türk’ün Trakya’da tapusu gelir. Mahya olmak için Sultan Selim’e göklerden yıldızlar ordusu gelir. Neredesin ey tarih dersen, gözüne serdengeçtilerin koşusu gelir. Biz geldik, gideriz. Doğacaklara Edirne’de doğmak arzusu gelir.” İşte bizim için Edirne budur. Şimdi 31 Mart’a hazır mıyız? Gayretli miyiz? İnanıyor muyuz? Öyleyse üstünüz.

Yeni nesillere Edirne’de doğmak arzusu kazandırmak için hep çok çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde tevazu, samimiyet ve gayretle “Memleket işi gönül işi” diyerek Edirne’nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart’ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Dişe dokunur tek hizmet getirmeden yıllardır Edirne’nin sırtından inmeyenlerin sonu 31 Mart’ta geliyor.

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