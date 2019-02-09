Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Türk savunma sanayii adında tarihi bir adım attığımız bu anlamlı günde, Tuzla’da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii bu vesileyle özellikle şurada çok kısa gün demeyeceğim artık. Saatler önce Kartal’daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkan kardeşlerime Allah’tan şifalar diliyorum. Şu anda yine enkaz altında olup da kurtarma çalışmaları devam eden bütün bu çalışmalarda ellerinden gelen gayreti ortaya koyan gerek tüm bakan arkadaşlarıma tüm kurumların temsilcilerine, özellikle oradaki operatörlere, hepsine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu enkazın altında kalan kardeşlerime de kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum.

Ülkemizin bu gurur gününe ortak olan, şahitlik eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Tuzla Tersanesinde çalışan, Türk gemicilik sanayiinin gelişmesi, ilerlemesi, güçlenmesi için ter döken tüm kardeşlerime buradan şükranlarımı sunuyorum. Yatırımcılarımızın, şirketlerimizin, emekçi kardeşlerimizin gayretiyle Tuzla Tersanesi ülkemizin iftihar kaynaklarından birine dönüşüyor.

Buradaki kardeşlerimiz, kışın soğuğuna, yazın sıcağına, denizin rüzgarına aldırmadan gece gündüz çalışarak, üreterek Türkiye’nin gemicilik alanındaki kalkınma hamlesine de öncülük ediyorlar. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, bugün Türkiye gemi inşası, tamiri, bakımı ve onarımında Akdeniz’in lider ülkelerinden biridir. Türkiye kendi ihtiyaçları yanında Norveç, İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya ve İtalya gibi dünyanın pek çok gelişmiş ülkesi için buradaki tersanelerde gemiler inşa ediyor. Sadece Tuzla bölgesindeki tersanelerde son 6 yılda yaklaşık 2 bin geminin tamiri, onarımı ve yenilenmesi gerçekleştirilmiştir. Diğer illerimizdeki tersaneler de dahil edildiğinde bu rakamlar kat be kat fazladır.

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