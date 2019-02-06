Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ Teknokent açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Gençlerimizle birlikte daha büyük hayaller kurmanın dönemindeyiz.

-Eğitimde ODTÜ markası hala ilk sıralarda yer alıyorsa bunu kurulduğu toprakların mayasına borçludur. ODTÜ’yü hep kaliteli öğrencileriyle, sahip olduğu yüksek standartlı öğretim kadrosuyla değerlendiriyoruz. ODTÜ’nün kuruluş amacı 16 yıllık politikalarımızın ifade biçimidir.

-İnsanlık tarihinin en eski eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi kadim öğretim kurumlarıyla doludur.

-Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir.Türkiye geliştikçe, güçlendikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız. Türkiye'yi yüksek öğrenimde parmakla gösterilen ülkeler arasına sokacağız.

-Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür. Bunun için de yükseköğretim sistemimizi kurumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileriye taşımamız şarttır.

-Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Teknolojiyi geliştiren, üreten, tasarlayan ülke konumuna gelmedikten sonra hedeflerimize ulaşamayız. Bilgiye erişimin sınırlandırılması değil tam aksine çeşitlendirilmesi ve bilinçli kullanılmasını sağlamalıyız.

-Üniversite-sanayi işbirliğini çok daha ileri seviyelere taşımalıyız. Bu konuda Çin Halk Cumhuriyeti'ni çok başarılı görüyorum. Samsung eğer bugün dünyada bu kadar önemli bir yeri yakalıyorsa bunun altında neler yatıyor orada gördük. Bunu bizim yapmamamız için hiçbir sebep yok.

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