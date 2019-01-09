Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Eskiden beri ama özellikle de 2011 yılından bu yana ısrarla yönetim sisteminin değişmesi gerektiğini ifade etti. Parlamenter sistem içinde koalisyonla geçen yılların ülkemize çok ağır maliyetleri oldu.

-14 yılın enflasyon ortalaması 70. Bizim iktidara gelişimizle koalisyonlar dönemi bitiyor. 16 yılın enflasyon ortalaması 9,54. Gerçek ortada, hepsinde tek başımıza iktidarız. Ana muhalefet ‘en yüksek enflasyon AK Parti döneminde olmuştur’ diyor. Yalan üzerine siyaset kurulu olduğu zaman çöp, çukur ve çamurdan kurtulamazsınız.

-İzmir’de İZBAN’da grev var, baktık çözemiyorlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 ay erteledik.

-Yeni sistemi MHP ile oluşturduk. Böylece Türkiye yeni yönetim sistemine kavuştu. Eskiden sadece kağıt üzerinde kalan güçler ayrılığını gerçek anlamda hayata geçiren bir yapı ortaya çıkardık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişimizin hemen ardından ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Kısa sürede bertaraf ettik.

-Suriye başta olmak üzere ülkemize yönelik terör tehditlerini kaynağında ortadan kaldırıyoruz.

-Yerel yönetimlerde yeni ufuklara ihtiyacımız olacaktır. Sıfır atık konusunda yerel yönetimlerin çok kararlı ve ısrarlı olması gerektiğini savunuyorum. Plastik poşetler ve bunun benzeri birçok ürünlerle ilgili olarak bir savaş başlattık. Arkadaşlara dedim ki '31 Mart kampanyasında biz file kullanalım, bez torba kullanalım.' Biz asla naylon poşet kullanmayacağız.

-Ülkemizde keneviri yok ettik. Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Burada kenevire dayalı yapılması gereken bazı şeyler varsa o ithal ürünlerle yapıyoruz. Ama şimdi yeniden bu alanda inşallah Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz.

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