Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Birileri Meclis’i çalıştırmamak için tüm güçleriyle çalışacaktır. Sizlere düşen onlara meydanın boş olmadığını göstermektir.

-31 Mart seçimleri sürecinde milletimizin her bir ferdine ulaşıp kendimizi ifade etmeliyiz. Oy alamadığımız seçmenleri kendilerine ulaşamadığımız vatandaşlarımız olarak görüyoruz. Milletin tüm fertlerine ulaşarak kendimizi iyi ifade etmeliyiz. İşte bu yüzden gönül siyaseti diyoruz. Bu hafta sonu Trabzon, Kocaeli ve Sakarya’da adaylarımızı açıklayacağız. Diğer il ve ilçelerin aday tanıtım toplantılarını hafta sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz.

-Cumhur İttifakı ile siyasi tarihimizde ilk defa yerel seçimlerde gizli kapaklı değil, her şeyin milletle paylaşıldığı şeffaf bir ittifak yapılmış olacak. Yaptığımız ittifak konusunda tüm parti mensuplarımızın, verilen kararlara saygı duymasını rica ediyorum. Kararlarımızı enine boyuna istişare edip veriyoruz. Kimse kalkıp ben diye hareket etmesin. Burada ‘ben’ yok ‘biz’ var, herkes buna uysun.

-Cumhur İttifakı 31 Mart akşamı inşallah zaferle bu yoldan çıkacaktır. Ben buna inanıyorum. Sayın Bahçeli’nin ifadesiyle ’zillet’ benim ifademle ’illet ittifakı’na karşı zaferimizi ilan edeceğiz.

-Türk siyasetinin önemli sorunu ana muhalefettir. Daha doğrusu marjinal bir parti gibi davranıyor olmasıdır. Bugün CHP yönetimi Cumhuriyetçilikle de Halkçılıkla da kültürümüzle de uzaktan yakından ilgisi olmayan bir zihniyetin eline geçmiştir. Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturduğu 9 yılda 9 seçim kaybetti. Koltuğunu kaybetmemek için Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya bile cesaret edemedi.

-Uzun süredir Türkiye’de milletin ve devletin hayrına ne kadar iş varsa CHP bunların karşısında durdu. Keban Barajı gündeme geldiğinde CHP zihniyeti engellemeye çalıştı. CHP kafasına kalsaydık İstanbul’da yaşayan ve ziyaret edenler hala Avrupa’dan Anadolu yakasına sandalla geçmeye çalışacaktı.

-Bu ülkenin başı örtülü genç kızlarına Suudi Arabistan’a gidin demek faşistliğin dik alasıdır. Bu ülkede yaşam biçimi ile uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti bu ülkede yaşam çeşitlerini garanti altına alan partidir.

-16 yıllık AK Parti iktidarlarının en büyük özelliği sosyal devlet olmanın tüm gerekliliğini yerine getirmesidir. Bugün de çok önemli bir sosyal devlet adımı atıyoruz. Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda, 2,4 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 milyon liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak.

-Bir diğer önemli müjdemiz, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımızadır. Bu vatandaşlarımıza mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için bir imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığıyla, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun, Ziraat Bankasından alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Sonra çok uygun şartlarda, ister 24 ay ister 60 ay vade ile aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcunu ödeyecek.

-Halkbank, esnaf ve sanatkarların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak. AK Parti iktidarlarında 1 milyon 800 bin esnafa 93,4 milyar lira kredi kullandırıldı.

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