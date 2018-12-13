Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Bu sabah 06.30 civarında, erken saatlerde meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 3’ü makinist olmak üzere 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak.Kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştır.

-Milletimize verdiğimiz sözleri de gerçekleştirmeye çalıştık. İç ve dış kaynaklı tüm engelleme girişimlerine rağmen hedeflerimize ulaşma konusunda önemli mesafe katettik. Birkaç ay öncesine kadar sabah akşam karamsarlık pompalayanlar, bugün adeta dillerini yutmuş durumda.

-Kişisel çıkarı için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin düşmanlarının operasyon aracı haline dönüşmüş olan çevrelerin sözlerine kulak asmayacağız. Hiçbir kirli planın, hiçbir ekonomik tetikçinin, ülkemizle hedefleri arasına girmesine izin vermeyeceğiz.

-Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen, ilk 100 Günlük İcraat Programında yüzde 97 gibi gerçekleşme performansına ulaştık. İcraat programımızda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık.

-Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır. Yılda 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacak. Milet bahçelerimizin 5 tanesini hizmete soktuk. 81 ilimizin tamamına bir millet bahçesi kazandıracağımız gibi ilçelerde de inşasına devam edeceğiz.

-İcraat programımızdaki gerçekleşmeler için 37,4 milyar lira sarf ettik. İcraat programının planlanandan daha az bütçe ile yapılması uygulamaya koyduğumuz tasarruf politikasından.

"5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı uygulamaya koyuyoruz"

Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz. Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz.

"Yargıda hedef süre uygulaması başarıyla tamamlandı"

Adalet Bakanlığı, dava başlangıcında bitiş tarihinin bildirileceği hedef süre uygulamasını başarıyla tamamladı. 1 Ocak’tan itibaren yaygınlaştırarak pratiğe geçiyoruz. Geciken adalet adalet değildir anlayışı ortadan kalkıyor.

Üniversiteli gençleri çalışma hayatına kazandırmak için projelerimizi hayata geçirdik. Sosyal hizmetler sayısını 316’ya çıkardık. 23 ilde gerçekleştirilen sosyal ekonomik destek hizmetini 8 ilde daha hizmete aldık. 2 milyonu aşkın Bağ-Kur’lu sigortalımıza sosyal güvenlik primlerimizde ödeme kolaylığı getirdik. Engelli sağlık kurulu raporlarıyla ilgili sorunları çözüme kavuşturan yönetmeliği hazırladık. Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden yararlanmasını öngören mevzuatın teknik çalışması tamamlandı.2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenliyoruz. 81 ilimizin tamamında çocuk işçiliğiyle mücadele birimleri kuruyoruz.

"Emlak Bankası'nı faaliyete alıyoruz"

Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.

Sıfır Atık Projesi kapsamında 750 kamu kurumunda sistemi uygulamaya geçirdik. Emlak Bankası’nın yapılandırma sürecini tamamlayarak faaliyete alıyoruz. İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz.

"FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yeni girişimler başlatıyoruz"

FETÖ ve PKK/PYD’nin yurt dışı finansmanının kesilmesi için çalışmalara hız verdik. Önümüzdeki 100 günde FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizin bekasına tehdit olan FETÖ ve PKK’nın dış kaynaklarının kesilmesine hız verdik.

"İkinci deniz sondaj gemimiz yolda"

Enerji Bakanlığımız Şırnak ve Artvin ile 42 ilçe ve 4 organize sanayi bölgesini doğalgazın konforuyla tanıştırdı. Hakkari Doğalgaz Boru Hattı Projesini de tamamlayarak 81 il merkezinin tümüne doğal gazı ulaştırmış oluyoruz. Önümüzdeki süreçte TürkAkım Doğalgaz Hattı Projesinin ülkemizdeki kısmının tamamlanmasına yönelik çalışmalarımızı başlatıyoruz.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019’un sonuna kadar onu da bitireceğiz.

İkinci deniz sondaj gemimiz yolda ve kısa süre içinde Akdeniz’de sondaj çalışmalarına katılacak.

Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz

"Bir Gençlik Radyosu kuruyoruz"

598 amatör spor kulübüne malzeme desteği sağladık. 76 yeni yurt binasını hizmete açtık. Yurtları 2002 yılında 186 bin yatak kapasitesiyle aldık, 689 bine çıkardık. 2019’da tamamını karyolaya çevireceğiz.

30 yeni gençlik merkezini daha hizmete alıp 24 saat açık tutulmasını sağlayarak 10 milyon vatandaşımıza spor hizmeti sunuyoruz.

17 dakika projesini başlatıyor, uzman veya rol model konuşmacılarla gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz.

Vakıfbank Voleybol Takımı dünya şampiyonu oldu, aradım tebrik ettik. Spor eğitimini okul öncesinden başlatacağız.

"Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz"

Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Türkiye Kalkınma Fonunu kuruyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz.

"31 ile daha ‘Narkotim’ kurduk"

Terör eylemleri ile kaçakçılık ve düzensiz göçmenlerin geçişlerine engel olmak için yoğun çaba sarf ettik. Uyuşturucu ile mücadele için 31 ile daha ‘Narkotim’ kurduk.

İcraat programımızın ikinci safhasında İran-Ağrı-Iğdır sınırında 35 kilometrelik sınır aydınlatması, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörünü daha devreye alıyoruz.

Terörle daha etkin mücadele için Elazığ ve Van’a destek olmak için Gaziantep’e de İHA Komutanlığı kurduk. Düzensiz göçün önlenmesi için 4 yeni gönderme merkezi kurduk.

Trafik Enstitüsü'nü kuruyor, 'Yaşam Tüneli' gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

Yeni kimlik ve ehliyet için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz.

"30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük"

İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak. 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde, 23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük. Kuleli Askeri Lisesinin müzeye dönüştürülmesi için gerekli rölove projelerini tamamladık.

Taksim'deki AKM'nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz.

Türkiye markasının yeniden oluşturulması için strateji çalışmaları yapıyoruz.

"Tam gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 71'e çıkardık"

12 bin desliği tamamlayarak, okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e çıkardık. Temel eğitimden orta öğretime geçişte sade, anlaşılabilir bir sistem oluşturuyoruz.

"1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık"

Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık.

Milli Savunma Bakanlığımız 650 bin gencimizin bedelli askerlikten yararlanmasını temin etti. Milli insansız uçak ANKA’nın 4 tanesini daha kahraman ordumuzun hizmetine sunduk.

Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, 'TCG Dolunay' ve 'TCG Doğanay' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz.

"Sağlık Market uygulamasını hayata geçirdik"

Sağlık Bakanlığımız tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetleri güçlendirilerek anne ölüm oranların yüz binde 14’ün altına düşürülmesi sağlandı. Tıbbi sarf malzemelerin internet ortamında temin edilebilmesini sağlayacak Sağlık Market uygulamasını hayata geçirdik.

Evde sağlık hizmeti, ülkemizin tarihinde böyle bir şey var mı? Evde sağlık hizmetinden yararlanan kişi sayısını 1 milyon 200 bine yükselttik. Sağlıkta bu ülke tarihinde görülmemiş bir mücadele verdik. Obezite ile mücadele için 30 merkez açıyoruz. 800 adet kara ambulansının alımını tamamlıyoruz.

"20 yıllık hayal gerçek oldu"

Yerli ve milli üretim için ileri teknoloji alanlarında girişimcilere 165 milyon liralık destek sağladık. İlk milli lazerin testlerini başarıyla tamamladık.

520 doktora öğrencisinin desteklenmesine karar verdik. Milli Uzay Projesiyle ilgili tarihi bir adım attık. Türkiye, Uzay Ajansı’nın kuruluşunu tamamladı. 20 yıllık hayal gerçek oldu.

"Dış ticarette yerel paraların kullanılması için 12 ülkede girişimlerde bulunduk"

Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz. Kırsal kalkınmaya yönelik çiftçilerimize 710 milyon liralık destek sağladık. 210 milyon lira hibe desteği verdik.

Dış ticarette yerel paraların kullanılması için 12 ülkede girişimlerde bulunduk.

"Bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 496 kilometreye çıkardık"

Silvan Tünellerinin ihalesini tamamladık, sözleşmesini imzaladık. Ülkemizde bölünmüş yol sayısını 26 bin 496 kilometreye çıkardık. 329 kilometre bölünmüş yol daha tamamlanarak ülkemizin toplam bölünmüş yol sayısını 26 bin 496 kilometreye çıkardık. 30 kilometre yeni karayolu tünelini hizmete açtık, dağları deldik. Yenilenmiş demiryollarının uzunluğunu 10 bin 915 kilometreye çıkardık. Yerli ve milli ilk dizel elektrikli lokomotifi üretiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...