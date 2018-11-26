Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Bu sabah İstanbul Samandıra’da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerimize rabbimden şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerlerimizi her türlü kazadan, afetten, beladan korusun niyazında bulunuyorum Bu vesileyle gecikmemden dolayı da hakkınızı helal ediniz.

#SONDAKİKA

[İstanbul'da helikopter düştü] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elim kazada kaybettiğimiz askerlerimize rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. https://t.co/UjYcZUkNYo pic.twitter.com/n603GGgobq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Kasım 2018

"Bağımlılıkla terör birbirine benzer"

Bağımlılıkla terör birbirine benzer. Bunlarla etkin mücadelenin yolu, sivrisineklerle uğraşmak, yanında bataklığı kurutmaktır.

Artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil, elektronik bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor.

Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadelede katettiği mesafenin en önemli sonuçlarından biri de ister transit olsun ister tüketime yönelik olsun uyuşturucu ticaretinin tüm çeşitlerine büyük darbeler vurmasıdır.

Ayrıntılar geliyor...