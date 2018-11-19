Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Bugün Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin ulaştığı yüksek seviyenin ulaştığı yüksek seviyenin ifadesi olarak gördüğüm enerji iş birliği alanında attığımız yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir aradayız. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın Karadeniz’in altından geçen bölümünün tamamlanarak, boru hattının ülkemiz topraklarına ulaşmasının bugün ayrı bir sevincini yaşıyoruz. Böylece 2014 yılında ilk adımını attığımız, 2016 yılında hükümetler arası anlaşma ile somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz.

TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji jeopolitiği bakımından tarihi nitelikte bir projedir. Rusya kara kesimi, deniz kesimi ve Türkiye kara kesimi olarak 3 bölümden teşekkül eden TürkAkım projesi, inşallah 2019 yılında yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır.

TürkAkım’ın bugün tamamlanan deniz kesimi ise, Karadeniz tabanından birbirine paralel olarak ilerleyen 930 kilometre uzunluğunda 2 boru hattı, 2 kilometreyi aşan derinliğe döşendi. Boru hattının karaya çıktığı nokta olan Kıyıköy’deki alım terminalinin inşaatı hızla devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...