  • 17 KASIM 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.334
    EURO 6.099
  • BIST 93616.45
    ALTIN 209.389
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde konuşuyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

"Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." diyen Erdoğan, "Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizle 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerden birini daha yerine getirmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 ilimizdeki 33 Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Hedefimiz, her şehrimize en az birer Millet Bahçesi kazandırmaktır" dedi.

"31 Mart 2019 seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz"

"Biz 'Kanal İstanbul' diyoruz, onlar 'İstemezük' diyorlar, 'Yaptırmazuk' diyorlar. Yapacağız, yapacağız isteseniz de istemeseniz de yapacağız." şeklinde konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı'ndaki o kapalı alanlarla yapmış olacağız" dedi.

Erdoğan, "Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart 2019 seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk" dedi. 

Erdoğan, "Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER