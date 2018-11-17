Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

"Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." diyen Erdoğan, "Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizle 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerden birini daha yerine getirmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 ilimizdeki 33 Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Hedefimiz, her şehrimize en az birer Millet Bahçesi kazandırmaktır" dedi.

"31 Mart 2019 seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz"

"Biz 'Kanal İstanbul' diyoruz, onlar 'İstemezük' diyorlar, 'Yaptırmazuk' diyorlar. Yapacağız, yapacağız isteseniz de istemeseniz de yapacağız." şeklinde konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı'ndaki o kapalı alanlarla yapmış olacağız" dedi.

Erdoğan, "Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart 2019 seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk" dedi.

Erdoğan, "Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz" diye konuştu.

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