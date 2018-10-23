Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Grup konuşmamızın bu bölümünde Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluğunda öldürüldüğü kesinleşen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Öncelikle merhum Cemal Kaşıkçı’ya Allah’tan rahmet, merhumun ailesine, nişanlısına, vatandaşı olduğu Suudi Arabistan halkına ve medya dünyasına başsağlığı diliyorum.

Evvela şöyle kısa bir hafıza tazelemesi yapalım diye düşünüyorum. Cemal Kaşıkçı ilk olarak 28 Eylül Cuma günü saat 11.50’de evlilik işlemleri için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna gidiyor. Kaşıkçı’nın bu ziyaretinin cinayeti planlayan icra eden ekibe haber verildiği anlaşılıyor. Yani bir planlama, yol haritası burada çalışmaya başlıyor. Konsolosluk görevlilerinden bazılarının aceleyle ülkelerine gitmeleri, hazırlık çalışmalarının orada yapıldığına işaret ediyor.

1 Ekim’de saat 16.30’da operasyondan bir gün önce, yani pazartesi. 3 kişilik bir ekip tarifeli seferle İstanbul’a inip önce otele yerleşiyor, sonra Başkonsolosluğa gidiyor. Başkonslolosluktan başka bir ekip de Belgrad Ormanı ve Yalova’da keşif çalışmaları yapıyor. 2 Ekim saat 1.45’te, 3 kişilik bir ekip yine tarifeli bir seferle İstanbul’a gelip otele yerleşiyor. Aralarına generallerin de bulunduğu 9 kişilik üçüncü ekip ise özel bir uçakla havalimanına inip bir başka otele yerleşiyor. Toplam 15 kişiden oluşan ekip sabah 09.50 ile 11.00 saatleri arasında ayrı ayrı gelip Başkonsoloslukta buluşuyor. Önce Başkonsolosluğun kamera sistemindeki harddisk sökülüyor. Bu arada Cemal Kaşıkçı 11.50’de telefonla aranıp o günkü randevusu teyit ediliyor. Aynı gün erken saatlerde Londra’dan İstanbul’a dönen Kaşıkçı, saat 13.08’de Konsolosluk binasına yaya olarak giriyor. Tabii nişanlısı kendisiyle beraber. Bu saatten sonra da bir daha kendisinden haber alınamıyor.

Akşam 17.50’de ülkemiz resmi makamlarına nişanlısı tarafından Kaşıkçı’nın Başkonsolosluk binasında zorla alıkonduğu veya başına kötü bir şey geldiği şeklinde bir başvuru yapılıyor. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri hemen tahkikat başlatıyor. Bölgeyi gören güvenlik kameraların incelenmesi sonucunda Kaşıkçı’nın Başkonsolosluk binasından çıkmadığı kesinlik kazanıyor.

Tabii Viyana Sözleşmesi gereği diplomatik dokunulmazlığa sahip oldukları için Başkonsolosluk ve görevlileri hakkında ilk etapta fiili bir işlem yapılamıyor. Emniyet ve istihbarat birimlerimiz hadiseyi derinlemesine araştırmaya başlarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız da soruşturma açıyor. Araştırma ve soruşturma derinleştikçe çok ilginç bilgilere ulaşılıyor.

Öncelikle cinayetin olduğu günün arifesinden başlayarak, çeşitli uçaklarla 15 Suudi güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıpçının ülkemize geldikleri görülüyor. Bu kişilerden 6’sının 2 Ekim akşamı saat 18.20’de, 7’sinin de saat 22.50’de özel uçaklarla ülkemizden ayrıldıkları tespit ediliyor. Kıyafeti, gözlüğü ve sakalıyla Cemal Kaşıkçı’ya benzetilmeye çalışılan bir diğer kişi ile yanındaki şahsın da gece yarısından sonra tarifeli uçakla Riyad’a hareket ettikleri belirleniyor.

Olay günü Konsoloslukta çalışan personel denetleme olduğu bahanesiyle bir odada toplanıyor, ikamette toplanan personele de aynı sebeple izin veriliyor. Suudi Arabistan yönetimi ise 4 Ekim’de yaptığı bir açıklamayla Kaşıkçı’nın öldürüldüğüyle ilgili iddiaları önce tümüyle reddediyor. Hatta Başkonsolos 6 Ekim’de Reuters muhabirini içeriye davet ederek dolapları, kapıları, elektrik panolarının kapaklarını açıp kapatmak suretle lakayt bir havada kendini savunmaya çalışıyor.

Gerek emniyet ve istihbarat birimlerimiz gerek savcılığımız, araştırmalarını, soruşturmalarını derinleştirerek sürekli yeni bilgiler ortaya, belgeler ortaya çıkarmaya gayret ediyor. Dışişleri Bakanlığımız da kendi muhataplarıyla meseleyi sürekli görüştü, bilgi paylaşımında bulundu. Suudi Arabistan’dan ülkemize 11 Ekim’de gelen özel temsilcilerden oluşan bir heyet çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Konunun dünya ve ülkemiz medyadan sürekli gündemde tutulması karşısında Suudi yetkililer konsolosluk binasının aranmasına izin vereceklerini açıkladılar.

Önce tabii bazı şeyleri sormak ve bunun da cevabını aramak zorundayız. Zira bu olay İstanbul’da cereyan ediyor ve sorumluluk makamındayız. Öyleyse sorumluluk makamında olanlar olarak bunu sorgulamak hakkımızdır. Meselenin üzerindeki sis bulutu yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladıkça tabii diğer ülkeler de harekete geçtiler. Biz de her fırsatta bu cinayet karşısında sessiz kalmayacağımızı, vicdanın ve hukukun gerektirdiği her türlü adımı atacağımızı ifade ettik. Bununla birlikte hiç kimseyi haksız yere zan altında bırakmamak için araştırma ve soruşturmaların sonucunu bekledik.

Suudi Arabistan'da tutuklanan 18 kişinin içinde Türkiye'ye gelen 15 kişilik ekip de bulunuyor.

8 tutuklunun yargılaması İstanbul'da yapılsın.

Ayrıntılar geliyor...