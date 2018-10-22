Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda Türkiye’nin kadınlarını hayal kırıklığına uğratacak bir adım atmadıklarını ifade ederek, "Türkiye'de kadınları görmezden gelen, devre dışı bırakan, potansiyelini ve gücünü heba eden bir siyasetin başarı şansı yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de kadınları görmezden gelen, devre dışı bırakan, potansiyelini ve gücünü heba eden bir siyasetin başarı şansı yoktur.https://t.co/GtdDZUT1GQ pic.twitter.com/EwOfZv5QmY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ekim 2018

"AK Parti'nin 8 kadın belediye başkanı bulunuyor"

Kadınların siyasette en büyük sıçramayı kendi dönemlerinde gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, Türk siyasi hayatında kadınlar AK Parti kadar politikalarının merkezine yerleştiren başka bir parti yoktur. AK Parti'nin 8 kadın belediye başkanı bulunuyor. Bunu yeterli görmüyoruz. Arzumuz, nüfusa göre orantılı bir tabloyu yansıtmasıdır." dedi.

"Kapılarımızı açtık, hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık"

Bugüne kadar ayrımcılığın ve hizipçiliğin bu kapıdan girmesine müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini belirten Erdoğan, Her seçim döneminde olduğu gibi bu sefer de muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Üç buçuk milyon Suriyeli bizim misafirimiz, Irak’tan gelenler hakeza aynı. Kapılarımızı açtık, hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. 33 milyar dolar biz şu ana kadar harcama yaptık. AB mülteciler için söz verdiği yatırımı yerine getiremedi." ifadelerini kullandı.

"Mart 2019'da aynı ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz"

Erdoğan, "Bizim nazarımızda helal rızık için Silvan'ın dağlarında kuzu otlatan çobanla, Karadeniz'in azgın dalgalarıyla mücadele eden balıkçılarımız arasında hiçbir fark yoktur. 2019 Mart seçimlerinde de aynı ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz." diye konuştu.

"Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar"

Kazanmaya umudu olmayan ana muhalefetin sandığa gölge düşürmek için her yolu deneyeceğini söyleyen Erdoğan, "Daha şimdiden bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak kurmak için kirli pazarlıklara girişmeleri boşuna değildir. Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar diğer taraftan da Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar." dedi.

"CHP'yi kurtarmamız lazım"

Mart 2019 seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır. Çünkü bu ana muhalefetin başındaki zat sadece millete değil aynı zamanda CHP’nin de başına bela. Bizim CHP’yi de bundan kurtarmamız lazım. Milletimize bazı gerçekleri anlatmamız lazım. Adam İngiltere’ye gidiyor, oradaki gençlere ne anlatıyor? Türkiye’yi şikayet ediyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının tam manasıyla idareye yansıması, ancak 2019 seçim kavşağının da başarıyla atlatılmasına bağlıdır." dedi.

Kaynak: TRT Haber / AA