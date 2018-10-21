Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabı Yamanevler-Çekmeköy-Sancaktepe bölümünü bugün hizmete açıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, açılış töreninde konuşuyor.

- Ülkemize, şehrimize, İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. 9 duraktan ve 10,5 kilometreden oluşan kısmını geçtiğimiz yıl hizmete almıştık. Bugün de metro hattının 9,5 kilometre ve 7 duraktan oluşan kısmını hizmete alıyoruz.

Günlük yolcu kapasitesi 700 bini bulacak

-Ülkemizin ilk sürücüsüz metrosunun çalıştığı bu hattın Üsküdar-Ümraniye kısmında 11 ayda 15 milyon yolcu taşındı. Yeni bölümün açılmasıyla Üsküdar'dan metroya binen kardeşimiz 27 dakikada Çekmeköy'e ulaşacak. Günlük yolcu kapasitesi 700 bini buluyor.

-Trafik yoğunluğunda 15 bin araçlık azalma hesaplanıyor. Güzergah üzerindeki vatandaşlarımız karşı taraftaki tüm metro hatlarına erişebilecek. Aynı şekilde Altunizade'den metrobüs hatlarına ve diğer metro hatlarına geçiş yapabilecek. Bu metro hattının daha önce tamamlanması gerekiyordu. Gecikmenin sebebi, Üsküdar'daki arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması, yerleşimin yoğun olduğu bölgelerden geçen tünellerin inşasında sıkıntı yaşanması ve sürücüsüz metro metro olması sebebiyle deneme seferlerinin uzun sürmesidir. 18 farklı güzergahta toplam uzunduğu 294 kilometreyi aşan inşaatlar sürüyor.

"Yıl sonunda Gebze-Halkalı banliyö hattı da hizmete açılacak"

-Bu yıl sonuna kadar, metroya dönüştürdüğümüz 63 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı banliyö hattını da hizmete açıyoruz. Önümüzdeki yıl da Mecidiyeköy- Mahmutbey hattının bir kısmını, Sabiha Gökçen - Kaynarca Hattını hizmete açmaya planlıyoruz. Halen inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğumuzu 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de nihai olarak bin kilometrenin üzerine çıkartma kararındayız. İstanbul'un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorununu çözmeden bize durmak, dinlenmek yok.

"Bu ülkede ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar"

-Ümraniye çöplüğünün nasıl patladığını, çatladığını bilmiyor musunuz? Kimdi oranın belediye başkanı, CHP. O çöplük patladığı zaman orada kaç kişi öldü? 39 kişi öldü. Peki CHP, bunun hesabını verdi mi? Verdi, verdi.. Niye verdi? Çünkü bu millet bir daha bunlara ne ilçelerimizde, ne İstanbul'umuzda bunlara görev vermedi. Şu anda onlarda olan diğer ilçeleri de Mart 2019'da alalım. Çünkü bunlarda hizmet aşkı yok.

"Kimse bizi bölmeye gayret etmesin"

-Bu ülkede ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar ve bunun bedelini de bu ülkede ağır ödediler, ağır ödüyorlar. Lütfen kimse bizi bölmeye gayret etmesin.

"Yeni havalimanı 29 Ekim'de açacağız"

-İstanbul'u, küresel merkez hedefine doğru adım adım yaklaştırıyoruz. Bir hafta sonra 29 Ekim'de yeni havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu proje için ilk adımları atmaya başladığımızda bizi ciddiye almayanların bugünlerde gözüne uyku girmiyor. Geçenlerde bir tanesi, köşe yazarı, 'Bu yapılan havalimanının olduğu yer bataklık. Burası yürümez' diyor. Sen işine bak. Sen karikatüristsen karikatür çiz. Sen bundan ne anlarsın. Bu iş mühendislik, mimarlık işi, bu iş aşk işi aşk. Biz uçaklarımızla oraya indik. Teknofest yaptık. Hep beraber oradayız. 90 milyon yolcu kapasiteli olacak, sonra 200 milyona, tüm dünyaya ayrı bir hizmet vereceğiz.

"Şimdi sırada Kanal İstanbul var"

-Şimdi sırada Kanal İstanbul var. Şimdi eski havalimanının yerini millet bahçesi yapıyoruz. Taksim'deki AKM'nin yerine İstanbul'a yaraşır bir opera binasını yapıyoruz. Rami Kışlasını en büyük kütüphane haline getiriyoruz. İstanbul siluetinin en güzel motiflerinden biri olan Kuleli'yi müze, Haliç Tersanesi'ni bilim ve teknoloji merkezi yapıyoruz.

-Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yeri Millet Bahçesi, etrafındaki binaları İstanbul'un en büyük fuar merkezi haline getiriyoruz. Bir bölümü de tek pist, güney kuzey tutacağız.

"Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur"

-Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevlerinde olduğu günlerde, biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız? Demokratik bir şekilde sordum, cevabımı aldım. Af, ne affı? Biz asla. Adil bir iktidar olamazsınız, adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız.

-Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına yaklaştığımız şu günlerde Türkiye yeni bir dirilişin eşiğindedir. 16 yıldır ülkemizi hedeflerine doğru ilerletmeyi başardık. Geleceğin altyapısını da kurduk. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme aşamasındayız.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Cemal Kaşıkçı olayındaki hassasiyetler... Biz kararlıyız dedik. Bunu meydana çıkaracağız dedik. Salı günü grup toplantısında açıklayacağım. Burada adaleti arıyoruz. Tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak. 15 kişi niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı. Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalı. Salı günü farklı bir şekilde anlatacağım. Detayına gireceğim..

Ayrıntılar geliyor…

Yolculuk sürelerini kısaltacak

Hizmete giren metro hattı, 20 kilometre ve 16 istasyondan oluşuyor. Temmuz ve Eylül aylarında test sürüşleri başarıyla tamamlanan metro hattı, "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" aldı.

Metro hattında her 5 dakikada bir sefer yapılacak. Böylece, Sancaktepe'den Üsküdar'a 27, Ümraniye'ye 15,5, Yenikapı'ya 39, Topkapı'ya 45,5, Taksim'e 47, Mecidiyeköy'e 55, Hacıosman'a 71, Atatürk Havalimanı'na 71 ve Olimpiyat Stadı'na 81 dakikada yolculuk yapılacak.

Üsküdar-Yamanevler'e kadar olan ilk etabı Aralık 2015'te açılan hat 10,5 kilometre ve 9 istasyondan oluşuyor. Birinci kısım; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler istasyonlarından oluşurken, ikinci etapta 7 istasyon bulunuyor. 9,5 kilometre uzunluğuna olan ikinci etapta; Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl ve Çekmeköy istasyonları yer alıyor.

Yolcu birikmelerini önleyecek

Akıllı şehir konseptinde önemli bir adım olarak görülen metro güzergahındaki tüm akıllı sistemler bir merkezde birleştirilerek ulaşım ağı kendi içinde entegre olacak. Bu sistem sayesinde; seyahat süreleri kısalacak, yolcu birikmesi önlenecek ve bekleme süreleri azalacak. Sürücüsüz metro hatları; Singapur, Barcelona, Kopenhag, Dubai, New York, Roma ve İstanbul'da bulunuyor.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ilk etabı, 15 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.