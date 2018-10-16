Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Grup toplantımızın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Önceki hafta sonu Kızılcahamam’da milletvekillerimiz, kurucularımız, genel merkez yönetimimizle kapsamlı bir istişare toplantısı yaptık. Neredeyse 1500 kişiyle bu toplantımızı gerçekleştirdik.

Genel Merkez yöneticilerimiz ve bakanlarımız kendi sorumluluk alanlarına ilişkin takdimleriyle bütün katılımcıları bilgilendirdiler. Soruları ve değerlendirmeleriyle tüm arkadaşlarımız bu istişareye katkı sağladılar. Toplantının ardından da Kızılcahamam İlçe Merkezi’ndeki bir toplu açılış töreni vesilesiyle Kızılcahamam’daki halkımızla kucaklaştık, hasbihal ettik.

Akabinde pazartesi günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gittik. Tuna kıyısında kurulu, her karış toprağı buram buram tarih kokan bu güzel şehirde Macaristan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Meclis Başkanı ve diğer yetkilileriyle çok verimli temaslarımız oldu.

Salı günü beraberimizdeki iş adamı heyetiyle Macar muhataplarının düzenledikleri toplantıda ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Gülbaba Türbesi ve Galiçya Türk şehitliğinde hep birlikte Fatihalarımızı okuduk. Ecdadımızı hayır dualarımızla yad ettik.

Çarşamba günü İstanbul’da ikincisi düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu vesilesiyle Afrika’dan gelen dostlarımızla buluştuk. Türkiye’nin Afrika’da başlattığı ve karşılıklı, saygı, sevgi, kazanç esasına dayanan açılım politikasının meyvelerini artık toplamaya başladığımızı görüyorum.

Dünyada üçüncü bin yıla Afrika’nın damgasını vuracağı düşünülüyor. Biz de başlattığımız çalışmalarla siyasi, sosyal ve ekonomik alanda Afrikalı kardeşlerimizle yakın iş birliği ve dayanışma imkanlarını arıyoruz. Geçmişte büyük acılar yaşayan bu kıtanın aydınlık geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz.

Perşembe günü çok önemli projeleri görüştüğümüz bir Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı yaptık. Ülkemiz için hayati öneme sahip savunma sanayii projelerini bizzat takip etmeyi de sürdüreceğiz.

Cuma günü Ispartalı kardeşlerimizle hasret giderdik. Önce komando uzman çavuşlarımız ki sayısal olarak 4080 civarında onların bröve törenine, ardından şehir merkezinde toplu açılış törenine iştirak ettik.

Cumartesi günü de Kayseri'de dolu dolu bir program gerçekleştirdik. Toplu açılış töreninde Kayserili vatandaşlarımızla, ardından akademik yıl açılışında hocalarımız ve öğrencilerimizle Erciyes Üniversitesi’nde buluştuk.

Pazar günü ülkemizin abidevi eserlerinden biri olacağına inandığım Çamlıca Tepesi’ndeki inşa edilen camimizin geldiği son noktayı bir yerinde görmek istedim. Onun incelemesini yaptık. O eserin artık bitme noktasına geldiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Dün ilk defa tüm ilçe başkanlarıyla iki partiyle partimizde toplantı düzenledik. Birincisini 2 Ekim’de, 2. Grubu da dün topladık. Böylece bunu gelenek haline getireceğiz ve ilçe başkanlarımızla her yıl bir araya gelmek suretiyle olayı il başkanları bazında değil aynı zamanda ilçe başkanları bazında da sürdüreceğiz. Toplantımızın arından da müftülerimiz ve İlahiyat Fakültesi Dekanlarıyla bir araya geldik.

Toplantımızın ardından yeni hakim ve savcılarımızın kura törenine inşallah katılacağız, akşamüzeri de Genel Merkezimizde Merkez Yürütme Kurulu Toplantımızı icra edeceğiz. Yarın 2 gün sürecek resmi bir ziyaret için Moldova’ya gidiyorum. Cuma günü İzmir’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı, kardeşim İlham Aliyev ile birlikte STAR Rafinerisinin hizmete girme törenine ve ardından bir üniversitemizin akademik açılış törenine katılacağız. Görüldüğü gibi ülkemize ve milletimize hizmet yolunda her türlü her saati değerlendirmeye çalışıyoruz. Durmak yok, yola devam.

-Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar adıyla bir kampanya var. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yok.

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