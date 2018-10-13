Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İrade, erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırma çağrısına verdiğini bu güçlü destekle ülkemizi hedeflerine ulaştırma mücadelemizde bize ‘durmak yok, yola devam’ dediniz. Gördüğünüz gibi biz de durmuyor, tüm gücümüzle çalışıyoruz. Uluslararası alanda büyük bir mücadele yürütüyoruz. Ülkemizin içinde tarihi dönüşümlere imza atıyoruz. Bugün burada toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 640 trilyon lirayı bulan 137 farklı projenin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz.

Açılış listemizde eğitimde, lise, ortaokul ve ilkokul binaları, okul spor salonları, üniversitemizin ek binaları ve spor tesisleri de bulunuyor. Adalet Bakanlığımızın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın çeşitli yatırımlarının resmi açılışları da bugün yapıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın mobilya sektörünün teknolojik altyapısını geliştirmek için yürüttüğü projenin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Proje ile Kayseri’yi tüm dünyada söz sahibi kılan, mobilya sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtiyaçları karşılanarak üretim güçleri artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarım ürünlerini, bunları işleyen tesislerin projelerine verdiği desteklerle hayata geçirdiği yatırımların resmi açılışını da bugün burada yapıyoruz.

Ticaret Bakanlığımızın, mobilyacılar Kooperatifinde kurduğu çatı güneş santralini de bugün resmen hizmete açıyoruz. Kayseri’deki belediyelerimiz güzel hizmetlere imza attılar. Büyükşehir Belediyemizin 600 trilyon lirayı bulan tam 38 ayrı projenin açılışını buradan yapıyoruz. Bu hizmetlerle Kayseri’nin hayat kalitesinin daha da yükseldiğine inanıyorum.

Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, bunlar bu belediyelerimizin önemli yatırımları tamamlandı. Onların açılışlarını da bugün burada gerçekleştiriyoruz.

Şimdi geliyoruz özel sektör yatırımlarına. Kayseri İncesu ve Mimar Sinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerimize bağlı yerlerde 28 ayrı özel sektör yatırımının açılışını yapıyoruz. Bunların arasında gerçekten çok önemli, çok büyük yatırımlarla hayata geçirilen tesisler bulunuyor. Tüm bu bakanlık, belediye ve özel sektör yatırımlarının ülkemize, şehrimize, firmalarımıza, çalışanlarımıza hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.

Bu yatırımların hayata geçirilmesinde emeği, katkısı, teşviki olan herkesi tebrik ediyorum.

Tabii Kayseri’ye getirdiğimiz hizmetler bunlardan ibaret değil. Son 16 yılda Kayseri’ye yaklaşık 26 katrilyon tutarında yatırım yaptık. Eğitimde, 4 bin 429 yeni derslik, 5 bin 917 kişilik yükseköğrenim yurdu inşa ettik. Kayseri Üniversitesi’nin de hayata geçmesiyle şehrimizde üniversite öğrenci sayısı 68 bin oldu. Sağlıkta 15’i hastane olmak üzere 42 tesisi şehrimize kazandırdık. Kayseri Şehir Hastanesi, bin 607 yatak kapasitesi ve her türlü imkanıyla gerçekten şehrimize yakışır bir eser oldu.

Bu arada duydunuz değil mi? Bay Kemal ne diyor? Hastanede ameliyat yapılmıyormuş. Sağlık Bakanımız talimat vermiş ‘artık ameliyat yapmayacaksınız’ demiş. Ya bu zannediyor ki hala SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırlıyor. Bay Kemal, artık Türkiye’de Bay Kemal’in SSK Genel Müdürü olduğun dönem yok. Ya hu sen ölüleri rehin alıyordun. Artık böyle bir Türkiye yok. Ben CHP’ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Ya bu adam SSK Genel Müdürü iken bu ülkenin evlatlarını hastanelerde süründürdü, ölüleri rehin aldı. Bir röntgen için 8 ay sonraya gün veriliyordu. Şimdi MR’larımız, tomografilerimiz, ultrasonografilerimiz, hepsiyle hastanelerimiz hizmet veriyor.

Şu Kayseri’deki şehir hastanesini adam adeta suçluyor.

Bay Kemal, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Akşam yalan, sabah yalan… Artık bu millet senin yalanlarını yutmayacak. İnşallah vakit geliyor. 5 buçuk ay sonra, Mart yerel seçimlerinde sana gereken cevabı da verecek, artık CHP’yi de bu ülkeyi de senden kurtaracağız.

Toplu konut yatırımlarımızla şehrinize 17 bin 790 vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Kayseri’nin 83 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 635 kilometreye çıkardık. Halen yapımı süren 18 ayrı yol projemizin de tamamını inşallah 2 yıla kadar bitirip hizmete açıyoruz. Ankara Sivas YHT hattına bağlı Yerköy-Kayseri bölümünün altyapı uygulama projeleri tamamlandı. En kısa sürede inşallah ihale sürecini başlatıyoruz.

Teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkanı çıkaracak olanlar bilsinler ki, kayyum atanan yerler için ne yapılıyorsa aynıları geçerli olacak.

Ayrıntılar geliyor...