Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Batman'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen 7 asker için Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Terörle mücadelemizi hiç aksatmadan kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız.

-140 bin kişilik böyle bir ordunun kurulu olduğu yerde neden beklediğimiz neticeyi alamıyoruz? Daha çok çalışmalıyız. Halkın en çok güvendiği imamdır. 140 bin kişilik bu ordu ülkemizin çehresini değiştirmelidir. Siz gönüllerin fatihi olmalısınız. Ailelerle sıcak ilişkiler kurmalısınız. Hanım hocalarım bulundukları mahallelerin anneleriyle ilişkilerini geliştirmeli.

-Camilerin kapısı namaz dışında kapatılmalı mı kapatılmamalı mı? Bu soruyu kendimize sormamız lazım.

-Diyanet İşleri Başkanlığımız camilere olan teveccühü artırmak, camiinin toplumsal ve beşeri hayatımızdaki önemine dikkat çekmek için uzun süredir gayret gösteriyor. Bu amaçla 1986 yılından beri Ekim ayının ilk haftası Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanıyor. Bu vesileyle ülkemiz genelinde belirlenen tema çerçevesinde birbirinden değerli faaliyetlere imza atılıyor.

-Bilhassa çocuklarımız ile kadınlarımızın camilerimize olan ilgisini artırmayı hedefleyen bu etkinlikleri biz de memnuniyetle takip ediyoruz. Almanya’daki konuşmamda ‘kadınların camiye ilgisinin artması gerekir veya kadınlar camiye gelmelidir, bu konuda önlerinin açılması gerekir’ diye orada konuşmamda değindim. Bugün de Türkiye’deki üst düzey bir yönetici hanımefendi bundan çok memnun olduğunu ve maalesef ‘Anadolu’da bir cenaze sebebiyle bir merasime katıldım. Adeta bizi camiye sokmadılar’ dedi. ‘Fakat ben bayan arkadaşlarla birlikte yine de caminin dışında bir yerde biz birlikte namaza iştirak ettik’ dedi. Çok ilginçtir. Hala bu çirkin geleneklerle bunları İslam diye gösteren zihniyetler var, mantıklar var, bizim bundan kurtulmamız lazım.

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