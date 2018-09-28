Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğu yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Türkiye ile Almanya iki büyük ve güçlü devlettir. Modern tarihte birbirleri ile savaş içerisinde bulunmamışlardır. Birinci Dünya Savaşı'nda aynı safta yer almışlar, kader birliği yapmışlardır.

"Alman şirketlerinin sanayileşmemizdeki rolü büyük"

Almanya'nın milli birliğini sağlamasından hemen sonra başlayan ilişkiler, siyasi, askeri, ekonomik alanlarda hızla gelişmiş derinleşmiştir. Osmanlı ordusunun yeniden yapılandırılması çabaları Alman subayların nezaretinde yürütülmüştür. Keza Alman firmaları Osmanlı'nın son dönemlerinde hayata geçirilen kalkınma hamlelerinde etkin rol oynamış, farklı alanlarda yürütülen ekonomik faaliyetlerin işletmesini üstlenmişlerdir.

1881'de ilk telefon hattının ve 1906'da Dolmabahçe Gazhane'deki ilk enerji santralinin kurulmasında 1908 yılında Haydarpaşa Garı'nın faaliyete geçmesinde Almanya'nın çok değerli katkıları vardır. Alman şirketlerinin Türkiye'nin 100 yıl öncesine uzanan sanayileşme hamlelerindeki rolü büyüktür.

1857'den bu yana topraklarımızda faaliyet gösteren Simens ilk temsilciliğini 1910 yılında kuran Bosh akla gelen ilk örneklerdir.

Şüphesiz bu projelerden en önemlisi Berlin-Bağdat Demiryolu projesidir. Ülkemizin demiryolu ulaşımında yeni bir atılıma hazırlandığı şu dönemde Almanya ile benzer bir vizyonu tekrar ortaya koyacağımızı düşünüyorum.

Köklü ilişkilerimiz kültür ve eğitim alanlarında da kendisini gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda 150. kuruluş yıldönümünü kutlayan İstanbul Alman lisemiz iki ülke arasındaki işbirliğinin sembolüdür. Ayrıca 2013 yılında eğitime başlayan Türk Alman Üniversitesi bu alanda ilişkilerimizi taçlandıran binlerce Türk ve Alman öğrencinin yanı sıra uluslararası öğrencilerin de eğitim gördüğü önemli bir müessese haline gelmiştir.

Uzun bir geçmişe dayalı ilişkilerimizin siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, sosyal alanların tamamında geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Böyle geniş bir gündem içerisinde zaman zaman görüş ayrılıkları olması doğaldır. Mesele bu fikir farklılıklarını karşılıklı saygı, diyalog ve diplomasinin imkanlarını kullanarak aşabilmektir.

Bir Alman atasözünün dediği gibi, düşmek suç değildir düşüp kalmak suçtur. İlişkilerimizi görüş farklılıklarımızı değil müştereklerimizi ön plana çıkartarak sürdürmeliyiz.

Ayrıntılar gelecek...