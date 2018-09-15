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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yukarı Karabağ'da katledilenlerin hesabını vermeyenlerin, katilleri kahraman ilan edenlerin bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Bakü Zaferi'nin 100. yılı için düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur"

Azerbaycan’ın sıkıntısı olan Yukarı Karabağ, bizim için de aynı derecede sıkıntı kaynağıdır. Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi, Ermenistan ile ilişkilerimizin düzelmesinin olmazsa olmaz şartıdır, bu böyle bilinmelidir. Bundan sadece 25 yıl önce Hocalı'da yaşananların, Yukarı Karabağ'da katledilenlerin hesabını vermeyenlerin, katilleri kahraman ilan edenlerin bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur.

"Bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır"

Kardeşimizin topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir.

Kaynak: AA

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