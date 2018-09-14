Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an sabır safhasındayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Hedeflerimize adım adım yürüme kararıyla yola koyulduk"

Türkiye 24 Haziran seçimlerini başarıyla geride bırakarak demokratik olgunluğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletimiz Cumhurbaşkanlığında şahsıma teveccüh göstererek Meclis’te de partimizi birinci parti yaparak tercihini bir kez daha istikrardan, güvenden, büyümeden, kalkınmadan yana kullanmıştır.

Milletimize layık olabilmek için hemen kabineyi oluşturduk. 100 günlük eylem planımızı ilan ederek, kolları sıvayarak işe başladık. Orta Vadeli Program ile ve 2019-2023 stratejik planı ile ilgili hazırlıklarımızı süratle devam ettirdik. Yeni yönetim sistemimizin verdiği imkanları en iyi şekilde kullanarak hedeflerimize adım adım yürüme kararıyla yola koyulduk.

"Alçak bir saldırıyla karşı karşıya kaldık"

Seçim öncesi bir parça yükselen döviz kurunun makul bir seviyeye düşmesini veya yatay seyre geçmesini beklerken tam tersi bir durumla karşılaştık. Amerikan yönetiminin ülkemiz hakkında açıkladığı olumsuz kararlar bahane edilerek Türk ekonomisini hedef alan alçak bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Döviz kuru, gece yarısı operasyonlarıyla ne ekonomik gerekçelerle ne de mantıklı bir başka sebeple izah edilemeyecek şekilde yükseldi.

"Dövizin Ağustos'ta 7 TL'ye yükselmesi suikasttır"

Açık konuşmak gerekirse yılbaşında 3,8 olan, mart başında yine bu durumu koruyan, nisan başında yaklaşık 4 olan, mayıs başında 4,12 olan, haziranda 4,6’yı bulan döviz kurunun yükselişini buraya kadar anlayabilirdik. Seçim öncesinin belirsizlikleri sebebiyle böyle bir kıpırdanma olabilir diye baktık. Buna karşılık daha sonraki gelişmeleri aynı hüsnüniyetle değerlendiremiyoruz. Temmuz ayı boyunca da aynı seviyelerde seyreden dövizin ağustosta bir anda 7 lira seviyesine yükselmesi başlı başına bir ekonomik suikast girişiminin delilidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizin Ağustos'ta 7 TL'ye yükselmesi suikasttır.https://t.co/Ix2dl3aZ86 pic.twitter.com/9sK3HtPTid — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Eylül 2018

"Türkiye bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değildir"

Amerikan yönetiminin ülkemizin egemenlik haklarına açıkça saygısızlık olan taleplerine cevap vermedik diye böyle bir sorunun ortaya çıkması meselenin tamamen siyasi olduğuna işaret ediyor. Her şeyden önce şunun bilinmesi lazım; Türkiye bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değildir.

Türkiye’nin yaşadığı bu hadise, dünyada artık hiçbir ülkenin siyasi ve ekonomik güvenliğinin kalmadığının ifadesidir. Nitekim bu konuda AB, Çin, Rusya, Hindistan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden ciddi rahatsızlık işaretleri gelmeye başladı.

"Şu an şahsen benim sabır safhamdır"

Enflasyonu herkes açıklamıştır ama hiçbir kez enflasyon Merkez Bankası’nın açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl ortasında Merkez Bankası enflasyonu tekrar revize ediyor, üçüncü çeyrekte tekrar revize ediyor. Madem biliyorsun bu işi, faizi belirlerken tutuyor da enflasyonu açarken neden tutmuyor? Şimdi ekim ayında da göreceğiz.

Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz artırımını, üstelik oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Diyor ya 'Bağımsızlık', haydi buyur bağımsızlık. Şimdi bakalım bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır. Bu sabır bir yere kadar. Çünkü biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası faiz artırımını oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Diyor ya bağımsızlık. Hadi buyur bağımsızlık neticesini göreceğiz. Şu an benim sabır safhamdır ve bu sabır bir yere kadar.https://t.co/Ix2dl3aZ86 pic.twitter.com/HnIpLx4yvf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Eylül 2018

"Vatandaşlarıma sesleniyorum, paramıza, paranıza güvenin"

Türkiye'yi döviz kuru üzerinden vurmak isteyenlere cevabımızı, kurun geldiği seviyenin avantajlarını ihracatımıza ve bununla bağlantılı olarak üretime, istihdama yansıtarak vermeliyiz.

İhracat ve ithalatla işi olmayan hiç kimsenin dövizle işi olmamalıdır. Vatandaşlarıma sesleniyorum, paramıza, paranıza güvenin.

Tüm tasarrufların dövizden Türk lirasına ve kendi paramızla değer biçilen finans araçlarına yönlendirilmesi gerekli.

Bu dönemde stokçuluk ve fırsatçılık yapanları da, yatırım ve fedakarlık yapanları da tespit ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçulara baskınlar yapacağız. Bunlara bunun fırsatını vermeyeceğiz.https://t.co/Ix2dl3aZ86 pic.twitter.com/SnY4moxEcD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Eylül 2018

"Milletimizle birlikte bu oyunu da gördük"

Unutmayın 'Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış' misali, bizi sandıkta ve sahada yenemeyenler yıllardır kolları kanatları altında besledikleri terör örgütlerini, darbecileri, cuntacıları harekete geçirdiler. Milletimizle birlikte bu oyunu da gördük.

Ne okul kitaplarında ne sağlıkta ne ilaçta ne de diğer hizmetlerde bir sıkıntı yok.

Aday belirleme çalışmalarımızı inşallah biraz erken de olsa öne çekip çalışmaları ona göre yürüteceğiz. Sırtını partiye dayayanlarla değil toplumda karşılığı olan güçlü isimlerle seçime gireceğiz.

Kaynak: TRT Haber