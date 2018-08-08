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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıkları ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazetede

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Müsteşar Yardımcıları İsmail Çataklı ve Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ile Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atandı.

Resmi Gazete'de yer alan diğer bir atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına Prof. Dr. Uğur Ünal getirildi.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına ise Serap Ersoy'un ataması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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