Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Şırnak'ta şehit olan korucu Encu'nun ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile şehidin Şırnak'taki evini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun cep telefonundan görüştüğü şehit babasına taziyelerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit Şırnak
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