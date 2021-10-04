Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Muhammed Hablusi ve Arap Projesi Sekreteri Hamis Hancer'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Irak Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 17:44
- 17:34
- 17:25
- 17:28
- 17:24
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yılını açacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz