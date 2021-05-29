Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Gençlerimizle Malazgirt'te Alparslan'ın cesaretini, Söğüt'te Osman Gazi'nin rüyasını, İstanbul'da Fatih'in devrimini, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in dirayetini, 15 Temmuz'da istiklaline sahip çıkma iradesini yaşatarak adım adım, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz.

Hizmetlerimizle İstanbul'u güzelleştirerek emaneti koruyoruz.

Ayasofya'yı ibadete açarak ecdadın mirasına sahip çıktık.

Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla yazılımlarımızla üretimimizle ihracatımızla tekrarlıyoruz.

Kökleriyle bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi inanç ve kültür kökleriyle bağı kopmuş bir toplum da varlığını uzun süre devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tezhip gibi geleneksel spor ve sanat dalları ile günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini bekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...