Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Afrikalı liderleri ülkemizde bir kez daha misafir ettik. Zirvemiz öncekiler gibi çok başarılı geçti. Mevkidaşlarımla ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştük. Bakanlarımızın iştirakiyle düzenlenen oturumlarıyla çok sayıda atılabilecek adımları konuştuk. Salgın şartlarına rağmen bu zirve ile Türkiye-Afrika ortaklığında yeni bir döneme girdiğimize inanıyorum. Hedefimiz 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara ticaret hacmimizi çıkarmak istiyoruz.

Afrika'yı tehditler yumağı olarak görmüyoruz, yükselen bir güç olarak değerlendiriyoruz. Kritik bir dönemde gerçekleştridiğimiz zirvemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılan herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

2022 bütçesi

TBMM’de gerçekleştirilen 2022 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. 385 saati aşkın görüşmeler devam etti.

Kalkınma planımızda öncelik verilen sektörlere tahsis edilen ödenekler ortalamanın üzerinde tutulmuştur. Sürece katkı veren milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2022 bütçesinin giderleri bir önceki yıla oranla yüzde 30 arttı.

"Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz"

Milletimizin iş ve aş sahibi olmasını sağladık. 3,5 trilyon dolarlık altyapı ve üstyapı yatırımı sayesinde yıldızı parlayan bir Türkiye inşa ettik. Tüm dünyada her alanda ‘evet’ önemiyle gerçekten herkese dudak ısırtacak adımları attık. Hangi engellerle karşılaştığımızı en iyi milletimiz biliyor. Nice engeli aşarak ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Şimdi de Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine sokma mücadelesi veriyoruz. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele olmadığına inanan insanlarız.

İnancı, onuru ve değerleri uğruna hayatını ortaya koyan bir millet olarak tüm engelleri aşacak güce sahibiz. Stokçuluk ve fahiş fiyatlar uygulayanlara yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz.

Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırdık. Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dilerim. Üretimi ve istihdamı desteklemek için çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz.

Çok sayıda paket hayata geçiriliyor

Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için yeni tedbirleri hayata geçiriyoruz.

Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz

Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ihracatçılara ileri vadeli kur rakamı verilecek.

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değerinde 5 bin ton altın bulunduğu biliniyor. Bu altının piyasaya kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecek.

Uzun vadeli istihdamı korumak için krediler verilecek.

Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz

Hedeflerimiz doğrultusunda azimle ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Memura müjde

Aldığı ücret ne olursa olsun tüm çalışanlar brüt asgari ücret kadar gelir ve damga vergisinden muaf olacak. Memurlarımızın da bu sayede ücretlerinin artmasına imkan sağlıyoruz.

"Ülkedeki ekonomi nedir anlamayanların ağzına bakacak halimiz yok"

Biz dün bu ülkede yönetime gelmedik. 19 yıl önce göreve geldiğimizde faiz neredeydi, enflasyon neredeydi geçmişe bir baksınlar. Bunu hangi yönetim yaptı baksınlar, biz yaptık. Aynısını yine biz yapacağız. Ülkedeki ekonomi nedir anlamayanların ağzına bakacak halimiz yok. Faizi de enflasyonu da nereden nereye çektiğimiz ortada...

Tüm büyük ekonomilerin tek amacı istihdamı korumaktır. Avrupa, ABD, Japonya, Çin Merkez bankalarının da para politikaları istihdamı korumak amacındadır. Özellikle hükümetlerimiz döneminde verdiğimiz emekler sayesinde, sanayimizi ayakta tutmayı ve ihracatımızı yüksekltmeyi başardık. Dünya borç batağında yüzerken, faizlerin yükseltilmesini dayatmak insanların aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değildir.

Salgın döneminde yaşanan sağlık krizinde yetersiz kalan bir sisteme umut bağlayanları tüm bu hakikatlari görmeye davet ediyoruz. Kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarının farkındayız. Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır.

"Biz bu oyuna gelmeyeceğimizi söylüyoruz"

Döviz kurunu istikrara kavuşturacağız. Sevgili milletim biz sizi seviyoruz, size inanıyoruz. 19 yıl Türkiye'nin nereden nereye geldiğini iyi biliyorsunuz, biliyoruz. Dünyadaki para bolluğu maliyetleri ve ardından fiyatları artırdı. Bizim ekonomidede dünya 5'ten büyüktür dememizin sebebi de kendilerini büyük olarak tarif eden ülkelerin yer almasıdır. Biz bu oyuna gelmeyeceğimizi söylüyoruz. Bunu için yatırım, istihdam, ihracat diyoruz. Artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak, bu ülke kendi alın teriyle başkalarının refahını finanse eden ülke olmayacak.

Göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF borcumuz vardı. Şu an IMF'ye borcumuz yok. Bay Kemal nereden aldık biz bu borç yükünü? Sizlerden aldık.

"Proje bazlı tüm yatırımları destekliyoruz"

Buradan sesleniyorum, kamu bankaları yatırımcılarımızın hizmetindedir. Ama kamu bankasından parayı alıp, paradan para kazanma yöntemine gidenlerin alnını karışlarız. Proje bazlı tüm yatırımları destekliyoruz.

Bu topyekün bir fedakarlığı gerektiriyor. Ülkemizde bir kesimin döviz kurundan kazanç elde etme niyetinde olanları üzüntüyle karşılıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu konuyu inceliyoruz. Taviz vermeyeceğiz. Yatırımcı karşımıza spekülatif adımlar atarak gelmesin.

Boşuna heveslenmeyin Haziran 2023'te seçim yapılacak.

Bu şehir hastanelerinin yapılmasını neden istemiyorlar? Benim vatandaşım bu hastanelere kavuşmasın diye istemiyorlar. Proje aşamasında olan hastanelerimiz ve havalimanlarımız var. Daha yapacağımız çok proje var. Biz bu konuda kaynakları çeşitlendirerek yol alıyoruz. Buna muhalefetin aklı ermez. Birileri yatırımcıları tehdit ederken biz ülkemize yeni eserler kazandırmanın mücadelesini veriyoruz.

TÜRKSAT 5B'nin uzay yolculuğu

Son 1 yılda uzaya 2 uydu fırlatan bir ülke haline geldik. Modern Türkiye bu, bunun altyapısını oluşturuyoruz. Sürekli yeni ataklarla hedeflere doğru ilerliyoruz.

Fahiş fiyat tepkisi

Kurdaki belirsizlik ülkemizin gerçek görünümünü yansıtmıyor. Kimilerinin de fiyatlandırma üzerinde haksız kazanç yaptığını görüyoruz. Bunların da önünü keseceğiz. Dün darbecilere karşı koyarken nasıl göz yaşına bakmadıysak ekonomide de aynı mücadeleyi vereceğiz.

"Hedeflere ulaşmak için tüm imkanlara sahibiz"

İstihdamımız her alanda artıyor. Üretimimiz artıyor, fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. Anadolu'ya giderken otoyollardaki tırları görüyor musunuz? Bu tırlar mal taşımaya yetişemiyor. Bankacılık sektörümüz sapasağlam. Hedeflere ulaşmak için tüm imkanlara sahibiz.

Üniversite öğrencilerine burs müjdesi

Her yıl ortalama 150 bin yeni öğrenci burs alamaya hak kazanıyordu. Bu yıl 180 bin evladımız burs imkanından faydalanacak. Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı? Biz kaldırık. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri hatırlayın. 45 liracık burs veriyorlardı, 45 liracık... Önümüzdeki yıl burs ücretlerini lisansta 850 liraya, yüksek lisansta 1700 liraya, doktorada ise 2500 liraya çıkartıyoruz.