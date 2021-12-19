Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 07:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B için video mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5B'nin Uzaya Fırlatılması Töreni'ne video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5B'nin Uzaya Fırlatılması Töreni’ne video mesaj gönderdi. https://t.co/dztYisN4ra— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 19, 2021
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Türksat Uydu
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