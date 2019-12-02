AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

"Cumhurbaşkanımız, düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir"

Cumhurbaşkanımız termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir. İnsan sağlığı unsuru veto gerekçelerinden.

[Termik santrallere baca filtresi]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti.https://t.co/XuWmmaMBIC pic.twitter.com/jTYfczT7Pu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2019

Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir. İmza atılan ilk vetodur ve bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir.

"CHP'nin yalanı elinde patlamıştır"

CHP, Külliye'ye giden CHP'li iddiasıyla ısrarla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam etti. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır.

[Külliye’ye giden CHP’li tartışması]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler, netice itibarıyla bu yalan elllerinde patladı.https://t.co/XuWmmaMBIC pic.twitter.com/nyX5kXXJUU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2019

NATO Liderler Zirvesi

Yarın önemli bir zirve için Sayın Cumhurbaşkanımız Londra'ya gidecek. Çeşitli liderlerle yapacağı görüşmelerin yanı sıra, aynı zamanda da dörtlü formatta ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle bir görüşme gerçekleşecek. Suriye meselesi önemli bir gündem maddesi olacak. Göç meselesi de altında bulunduğumuz yük, karşı karşıya kaldığımız çeşitli zorluklar da NATO Liderler Zirvesi'nde gündem maddesi olacak. Çağrımıza NATO müttefiklerimizden de aynı desteği bekliyoruz.

"Fransa'nın bencillikten kurtulması lazım"

Türkiye kendi güvenliğini sağlayabilecek imkan ve kapasiteye sahiptir. Türkiye bunu en son Barış Pınarı Harekatı'nda göstermiştir.

'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' şeklinde bir açıklama yaptı Macron. 'Suriye'de ne işi var?' diyor. Türkiye kendi güvenliğini sağlıyor. Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? Birleşmiş Milletler (BM) kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?'

'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez' diyecek en son ülke Fransa, en son lider Macron'dur. Fransa'nın bencillikten kurtulması lazım. Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözleri dostça bulmuyoruz.

"Doğu Akdeniz'deki bu adım artık yeni bir sürecin başladığını göstermektedir"

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat ile Doğu Akdeniz'deki bu adım artık yeni bir sürecin başladığını göstermektedir.

Anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddütü yoktur. Bunlar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi sınırlarına hapsetmek için bir duvar uydurmak istiyorlardı.

[Doğu Akdeniz’de Türkiye- Libya Mutabakatı]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddütü yok.https://t.co/XuWmmaMBIC pic.twitter.com/ialm4QhKGL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2019

"Mısır, Türkiye'ye karşı olmak için Yunan teziyle hareket ediyor"

Buradan Mısır'a da seslenmek isteriz. Türkiye'ye karşı bir oluşumun içerisinde olmak için Yunan teziyle hareket ediyor.

[Doğu Akdeniz’de Türkiye-Libya Mutabakatı]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mısır Türkiye’ye karşı olmak için Yunan tezleriyle hareket ediyor.https://t.co/XuWmmaMBIC pic.twitter.com/VP2suejBbl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2019

"FETÖ ile ilgili kim varsa mücadelemiz sürüyor"

çişleri Bakanımız Adil Öksüz ile ilgili açıklama yaptı. Tabii yerini söyleyemeyiz. Ama FETÖ ile ilgili kim varsa mücadelemiz sürüyor.

Kaynak: TRT Haber