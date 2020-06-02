İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal’ın vefatı dolayısıyla çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, taziyilerini ilettiği belirtildi.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum Ahmet Tekdal’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği ifade edildi.