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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu14 Aralık 2019 Cumartesi 22:17 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 22:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Erdoğan, Tebbun'u tebrik etti ve görevinde başarı diledi.
Kaynak: AA